"Дело пиджаков": Саакашвили приговорили к 9 годам тюрьмы
Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы по так называемому "делу о пиджаках". Его признали виновным в растрате бюджетных средств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".
Согласно решению судьи экс-начальник Специальной службы охраны Теймураз Джанашия признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. Его оштрафовали на 300 тысяч лари (108 тысяч долларов).
Саакашвили и Джанашия ранее отвергали обвинения и заявляли, что они носят политический характер.
Сегодня же Саакашвили отбывает шестилетний срок. Против него ранее было вынесено два приговора по делам о:
- помиловании убийц Сандро Гиргвлиани;
- избиении депутата Валери Гелашвили.
Новый срок исчисляется с момента задержания экс-президента - 1 октября 2021-го. В частности, против него продолжаются судебные процессы по событиям 7 ноября 2007-го и незаконному пересечению границы.
"Дело пиджаков"
Саакашвили обвиняли в использовании госсредств на отдых в дорогих отелях, а также курортах, визит в косметологические клиники и приобретение одежды, в том числе и пиджаков.
Политик, в свою очередь, назвал обвинения "абсурдными" и нацеленными против его имиджа "борца с коррупцией".
Михеил Саакашвили
Михеил Саакашвили - грузинский и украинский политик, бывший президент Грузии. После президентства он покинул Грузию из-за преследования новой власти и активно занимался политической деятельностью в Украине. В 2015 году получил украинское гражданство, но позже был лишен его.
Во время президентства Владимира Зеленского Саакашвили занимал должность главы Исполнительного комитета реформ. В Грузии его заочно приговорили к тюремному заключению, а в 2021 году он вернулся туда и был арестован.
После того, как СМИ начали публиковать фото Саакашвили, на которых было продемонстрировано, как он сильно похудел, Зеленский отдал поручение вызвать грузинского посла в МИД и предложить выехать в Тбилиси для консультаций.
В ноябре 2023-го президент Украины обсуждал с бывшим лидером Грузии Саломе Зурабишвили надлежащее лечение Саакашвили.
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