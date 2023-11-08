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Зеленский обсудил лечение Саакашвили с президентом Грузии

Среда 08 ноября 2023 19:16
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Зеленский обсудил лечение Саакашвили с президентом Грузии Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 ноября, обсудил с его грузинской коллегой Саломе Зурабишвили надлежащее лечение Михаила Саакашвили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Telegram.

"Провел телефонный разговор с президентом Грузии Саломе Зурабишвили", - говорится в сообщении.

Зеленский получил поздравления от нее и сам поздравил дружественный грузинский народ с положительной оценкой Еврокомиссией совместных усилий на пути в Европейский союз.

"Отдельно поблагодарил Грузию за участие ее представителя во встрече советников на Мальте. И поставил вопрос доступа гражданина Украины Михаила Саакашвили к надлежащим условиям лечения", - добавил президент.

Состояние здоровья Саакашвили

Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили задержали грузинские правоохранители еще в октябре 2021 года. Его обвинили в "злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов", за что он получил шесть лет тюрьмы.

С тех пор бывший президент Грузии восемь раз объявлял голодовку. На этом фоне его состояние здоровья значительно ухудшилось. Недавно Саакашвили присутствовал на судебном заседании в онлайн-формате. Там он показал, насколько сильно похудел.

После этого президент Украины Владимир Зеленский отдал распоряжение Министерству иностранных дел вызвать грузинского посла на ковер. Позже дипломата отправили в Тбилиси, ему посоветовали провести консультации с властями.

Недавно группа специалистов и экспертов совершила очередной визит в клинику "Вивамед" с целью оценить состояние третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.

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Владимир Зеленский Еврокомиссия Грузия Евросоюз Михаил Саакашвили
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