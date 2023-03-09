RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Где категорически нельзя хранить обувь: в этом месте сапоги расклеятся

Где нельзя хранить сапоги (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Весной нужно подготовить зимнюю обувь для продолжительного хранения. Многие не знают, что популярное место для хранения сильно сокращает срок службы любимых сапогов или ботинок.

Где категорически не стоит хранить обувь - читай в материале ниже.

Какого места избегать

В общем, не рекомендуется держать обувь на балконе. Все потому, что летние месяцы особенно опасны для сапог и ботинок.

Для балкона характерны сильные перепады температуры. Летом там быть очень жарко, поэтому обувь может расклеиться.

Не храните зимнюю обувь в контейнерах, не пропускающих воздух. Иначе в любимых ботинках может завестись плесень или грибок.

Не помешают и подушечки с силиконовыми шариками. Их можно найти в коробке с новой обувью. Эти подушечки поглощают излишнюю влагу.

Лучшее место

Лучшее место для хранения - шкаф. Обувь нужно предварительно тщательно почистить, удалить грязь и пыль. Также можно постирать шнурки, если они есть.

Важно, что перед хранением обуви нужно тщательно высушить и внутрь положить бумагу.

Дальше обувь нужно положить в коробку, а между парой тоже нужно положить что-то, чтобы они не касались друг друга.

Достаточно удобно держать обувь в специальном обувном шкафу. Снизу можно поставить сапоги, а посреди ботинки. А на самых маленьких полках - кеды, кроссовки и туфли с босоножками.

Раньше мы сообщали, как вернуть белым кроссовкам идеальный вид.

Также мы писали, почему обувь начинает скрипеть во время ходьбы.

Читайте РБК-Украина в Google News
домобувь