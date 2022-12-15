Почему обувь начинает скрипеть при ходьбе: как это исправить

Новые ботинки или кожаные сапоги после покупки начинают неприятно скрипеть. И особые неудобства это доставляет из-за привлечения внимания окружающих. Такая ситуация вызывает дискомфорт и хочется немедленно от этого скрипа избавится.

Какие бывают причины скрипа и как это можно исправить - читайте в материале ниже.

Почему обувь начинает скрипеть

Заводской брак. Эта причина самая частая. В процессе изготовления обуви производители могут использовать некачественную кожу с низкими показателями гибкости. Мастера могут нарушить технологию проклейки - это тоже вызывает скрип.

Нужен ремонт. Скрип может сигнализировать о том, что вашим ботинкам нужен срочный ремонт. Может отслаиваться подошва или попал песок в мелкие трещины.

Неправильный уход. Сушка обуви на батарее или возле обогревателя, накопление влаги под стелькой - все это вызывает скрип.

Как избавиться от скрипа

Первый способ самый сложный - избавиться от этих ботинок и купить новые. Если обувь новая и у вас не закончился гарантийный талон - то можно попробовать обменять неудачную пару у продавца. При покупке стоит походить немного по магазину, чтобы убедиться в отсутствии скрипа.

Если обувь не новая и начала скрипеть после долгой носки - сходите к мастеру и проверьте, не нуждаются ли ваши ботинки в ремонте.

Еще могут помочь народные способы, если проблема была во влажности, песке или другой мелкой неприятности.

Скрипит что-то внутри? Займитесь стелькой: просушите обувь с помощью фена внутри. Насыпьте немного талька под стельку и распределите по всей поверхности. Проверьте, насколько плотно стелька прилегает.

Если проблема не в стельке, то можно поработать с поверхностью обуви. На кожаные элементы нанесите немного воска или вазелина. Также можно использовать касторовое масло - это смягчит материал.

При скрипе в подошве нужно смягчить именно ее. Поставьте на ночь ботинки на влажную тряпку. Еще можно прогреть подошву с помощью фена - это добавит эластичности.

Также стоит проверить супинатор - при его повреждении или деформации обувь может издавать характерный скрип. С этой проблемой поможет справиться мастер.