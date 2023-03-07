Готовимся к теплой погоде: как вернуть белым кроссовкам идеальный вид

Белые кроссовки, кеды и мокасины - обувь, которая никогда не выходит из моды. Однако у такой обуви есть один большой недостаток. Она быстро загрязняется и теряет свою первоначальную белизну. Вернуть кроссовкам и кедам красивый белый цвет бывает сложно, но есть очень простые способы, как это сделать.

Как очистить белые кроссовки

Самое универсальное средство, которое позволяет вернуть белый цвет - это обычная пищевая сода. Она не только помогает восстановить белизну, но и удалит неприятные и застаревшие пятна, очистит от желтизны и устранит запах.

Соду можно использовать как для кроссовок из кожи, так и для тканевой обуви. Еще она поможет очистить резиновую подошву.

Инструкция:

Возьмите старую и ненужную зубную щетку

Насыпьте на нее пищевую соду

Потрите щеткой загрязненные места

Добавьте на щетку немного смеси для мытья посуды

Еще раз протрите все загрязненные места

Также можно использовать и более щадящий способ, без щетки. Возьмите 2-3 чайные ложки пищевой соды и растворите их в 100 мл теплой воды. Намочите в растворе мягкую тряпочку и хорошо протрите обувь.

Чтобы удалить застаревшие пятна или желтизну, добавьте в раствор немного перекиси водорода. Мытье в таком растворе вернет не только белый цвет вашим кроссовкам, но и блеск подошве.

Какие еще средства помогут отбелить кеды или кроссовки

Для очищения можно использовать лимонный сок. Налейте 2-3 чайных ложки в миску, добавьте стакан воды. Смочите чистую тряпку или губку, потом протрите тщательно вашу обувь.

Хорошо помогает для очищения обычная белая зубная паста. Протрите влажной салфеткой обувь, возьмите зубную щетку, добавьте зубную пасту и протрите все загрязненные или пожелтевшие места. Оставьте на 10 минут, а потом остатки пасты удалите салфеткой.