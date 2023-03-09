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Де категорично не можна зберігати взуття: у цьому місці чоботи розклеяться

Де не можна зберігати чоботи (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Весною потрібно підготувати зимове взуття для тривалого зберігання. Багато хто не знає, що популярне місце для зберігання сильно скорочує термін служби улюблених чоботів чи черевиків.

Де категорично не варто зберігати взуття - читай в матеріалі нижче.

Якого місця уникати

Загалом не рекомендується тримати взуття на балконі. Все тому, що літні місяці особливо небезпечні для чобіт та черевиків.

Для балкона характерні сильні перепади температури. Влітку там бути дуже спекотно, тому взуття може розклеїтись.

Не зберігайте зимове взуття у контейнерах, що не пропускають повітря. Інакше у улюблених черевиках може завестися пліснява чи грибок.

Не завадять і подушечки з силіконовими кульками. Їх можна знайти у коробці з новим взуттям. Ці подушечки поглинають зайву вологу.

Найкраще місце

Найкраще місце для зберігання - шафа. Взуття потрібно попередньо ретельно почистити, видалити бруд і пил. Також можна випрати шнурки, якщо вони є.

Важливо, що перед зберіганням взуття потрібно ретельно висушити та всередину покласти папір.

Далі взуття потрібно покласти у коробку, а між парою теж потрібно покласти щось, щоб вони не торкалися один одного.

Досить зручно тримати взуття у спеціальній взуттєвій шафі. Знизу можна поставити чоботи, а посередині черевики. А на найменших полицях - кеди, кросівки і туфлі з босоніжками.

Раніше ми повідомляли, як повернути білим кросівкам ідеальний вигляд.

Також ми писали, чому взуття починає скрипіти під час ходьби.

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