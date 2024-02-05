RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Дай Бог нам тех сил и денег": Jerry Heil и alyona alyona впервые прокомментировали свою победу в Нацотборе

Jerry Heil и alyona alyona (фото: instagram.com/alyona alyona official)
Автор: Анна Шиканова

Победительницы Нацотбора на Евровидение 2024 Jerry Heil и alyona alyona впервые прокомментировали свою победу и ответили на упреки относительно "купленного" результата.

Что сказали певицы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сюжет "Завтрак 1+1".

Участник Национального отбора на “Евровидение-2024” MELOVIN, который по результатам судейского и зрительского голосования получил 18 баллов и занял третье место, намекнул, что Нацотбор якобы был "куплен". alyona alyona впервые прокомментировала обвинения певца.

"Знаете, я постоянно говорю одно и тоже: "Дай нам Бог тех сил и тех денег, о которых все думают, что они у нас есть". Я не представляю, сколько нужно зарабатывать, чтобы оплатить такое количество людей. Если люди думают, что они у нас есть, и мы бы их тратили не на собрание, а на такие вещи, и не писали бы качественную и классную песню, которая попадет в сердце, пусть они у нас будут", - отметила певица.

Также Jerry Heil рассказала, что номер к выступлению на главной сцене "Евровидение" в мае еще получит изменения и они из alyona alyona прислушаются к советам членов жюри Нацотбора-2024.

Над созданием финального концерта Нацотбора на Евровидение 2024 года работала продакшн команда Big Brave Events (1+1 Продакшн). Продюсер Нацотбора-2024 Владимир Завадюк прокомментировал громкие обсуждения результатов финала Нацотбора и высказал личную точку зрения.

"Круто поддерживать друг друга, а не хейтить постоянно. Я против культуры хейта и отмен, если это не имеет под собой конкретных доказательств и кейсов. Голосование происходит в Дии. И учитывая этот сервис, у которого крутая репутация, я считаю, что здесь невозможны никакие фальсификации", - сказал Владимир Завадюк.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвровидениеAlyona AlyonaJerry Heil