Разрыв огромен. Букмекеры сказали, какое место займет Украина на Евровидении 2024

После победы дуэта Jerry Heil и Alyona Alyona в Нацотборе, букмекеры дали прогноз на Евровидение 2024 года и определили, какое место может занять Украина на престижном песенном конкурсе в Мальме.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на EurovisionWorld рассказывает, кто может стать победителем Евровидения 2024 по версии букмекеров.

Потенциальный победитель Евровидения 2024

По мнению букмекеров, занять первое место на Евровидении 2024 года может именно Украина. Шанс нашего дуэта на первое место составляет 16%.

Второе место, согласно EurovisionWorld, может занять певец и актер Олли Александер (Oliver Alexander Thornton), представляющий Великобританию. Его шансы на победу оценили в 9% (что почти вдвое меньше).

Третье место в рейтинге букмекеров с 7% принадлежит Италии, четвертое - Исландии (6%), пятое - Израилю или Швеции с 5%.

Кроме того, "выигрышный шанс" в 3% получили: Ирландия, Норвегия, Швейцария, Грузия, Германия, Хорватия, Литва, Финляндия и Франция.

Кто может стать победителем Евровидения 2024 по мнению букмекеров (инфографика: eurovisionworld.com)

Что нужно знать о Евровидении 2024

Песенный конкурс Евровидение 2024 состоится в мае текущего года в городе Мальме на юге Швеции. Масштабное событие развернется на стадионе Malmö Arena - второй по величине крытой арене страны, вмещающей более 15 тысяч человек.

Украина будет представлена на Евровидении в двадцатый раз.

По результатам жеребьевки, представители Украины выступят в первой части первого полуфинала - 7 мая.

Еще один полуфинал запланирован на 9 мая, а гранд-финал должен пройти 11 мая.

Интересно, что Мальме будет принимать Евровидение уже в третий раз. До этого конкурс проводили в городе в 1992 и 2013 годах (тогда Украину представила Злата Огневич с песней "Gravity" и заняла почетную третью строчку).