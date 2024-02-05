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"Дай Боже нам тих сил та грошей": Jerry Heil та alyona alyona вперше прокоментували свою перемогу у Нацвідборі

Jerry Heil та alyona alyona (фото: instagram.com/alyona alyona official)
Автор: Анна Шиканова

Переможниці Нацвідбору на Євробачення 2024 Jerry Heil та alyona alyona вперше прокоментували свою перемогу та відповіли на закиди щодо "купленого" результату.

Що сказали співачки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сюжет "Сніданок 1+1".

Учасник цьогорічного Національного відбору на “Євробачення-2024” MELOVIN, який за результатами суддівського та глядацького голосування отримав 18 балів і посів третє місце натякнув, що Нацвідбір нібито був "куплений”. alyona alyona вперше прокоментувала звинувачення співака.

"Знаєте, я постійно кажу одне й теж: "Дай нам Боже тих сил і тих грошей, про які всі думають, що вони в нас є". Я не уявляю, скільки треба заробляти, щоб оплатити таку кількість людей. Якщо люди думають, що вони в нас є, і ми б їх витрачали не на збори, а на такі речі, і не писали б якісну та класну пісню, яка потрапить до серця, то нехай вони в нас будуть", - зазначила співачка.

Також Jerry Heil розповіла, що номер до виступу на головній сцені "Євробачення" у травні ще зазнає змін та вони з alyona alyona дослухаються до порад членів журі Нацвідбору-2024.

Над створенням фінального концерту Нацвідбору на Євробачення 2024 працювала продакшн команда Big Brave Events (1+1 Продакшн). Продюсер “Нацвідбору-2024” Володимир Завадюк прокоментував гучні обговорення результатів фіналу Нацвідбору та висловив особисту точку зору.

"Круто підтримувати одне одного, а не хейтити постійно. Я проти культури хейту і відмін, якщо це не має під собою конкретних доказів і кейсів. Голосування відбувається в Дії. І враховуючи цей сервіс, в якого крута репутація, я вважаю, що тут неможливі жодні фальсифікації", - сказав Володимир Завадюк.

 

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ЄвробаченняAlyona AlyonaJerry Heil