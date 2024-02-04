Андрей Данилко объяснил, почему сидел на Нацотборе с пластырем на щеке
Украинский артист и член жюри Нацотбора на Евровидение Андрей Данилко объяснил, почему появился на конкурсе с пластырем на лице.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на трансляцию концерта.
Артист прокомментировал свой внешний вид
Так, исполнитель появился в финале Нацотбора в неизменном образе - черном свитшоте и кепке с маской.
Однако на этот раз он решил дополнить свой лук ушками Мики Мауса с розовым бантиком.
И это не единственное, чем удивил Данилко зрителей. На левой щеке у певца был пластырь, с которым он просидел всю трансляцию.
Андрей Данилко (фото: скриншот с видео)
Поклонники сразу начали интересоваться у своего кумира, что произошло.
По словам знаменитости, у него на лице появилась проблема, которую нельзя было скрыть с помощью грима. Поэтому он решил заклеить щеку пластырем.
"Знаете, я вам скажу. Как бы так сказать... В общем, была проблема и я ее решил таким способом. Что нельзя было мазать гримом. Пьяная драка у меня была", - с улыбкой ответил Данилко.
Впрочем, пока неясно, была это правда или все же шутка. Деталей артист раскрывать не стал.
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