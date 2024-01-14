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"Не отстреливает совсем". Коллега Влада Ямы удивил его планам после окончания войны

Воскресенье 14 января 2024 16:56
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"Не отстреливает совсем". Коллега Влада Ямы удивил его планам после окончания войны Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Хореограф Женя Кот признался, что его коллега Влад Яма, который после начала полномасштабного вторжения РФ сбежал в США, планирует вернуться в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста OBOZ.UA.

Женя Кот о Владе Яме

По мнению танцовщика, судья "Танців з зірками" до сих пор думает, что когда война закончится, он вернется в Украину, и "в его жизни все будет так же, как раньше".

&quot;Не отстреливает совсем&quot;. Коллега Влада Ямы удивил его планам после окончания войны

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

"Где-то полгода назад мне рассказывали общие знакомые, что он искренне верит, что без проблем будет жить в Киеве. Не "отстреливает" совсем события, думает, что если организовывает какие-то сборы для ВСУ, донатит сам - то этого достаточно".

"Однажды он публично признался, что опасается за свою семью. Это не проблема: оставляй их там, а сам домой - что-то серьезное делать для победы", - сказал Кот.

К слову, сам Евгений считает, что медийные люди должны не бежать, а оставаться на своей родине, чтобы таким образом подавать пример другим, что надо объединяться.

&quot;Не отстреливает совсем&quot;. Коллега Влада Ямы удивил его планам после окончания войны

Евгений Кот (фото: instagram.com/kot_jenya)

Напомним, ранее Кот рассказал, как узнал о беременности жены после диагноза бесплодия.

Также известный продюсер высказался о беглеце Виннике.

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