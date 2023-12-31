Особняк из фильма "Один дома 2" продают. Смотрите, как он сейчас выглядит (фото)

Особняк в Нью-Йорке, который "засветился" в культовой комедии "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке", был выставлен на продажу за 6,7 млн долларов.

О том, как сейчас выглядит этот дом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Realtor .

Как сейчас выглядит дом из культового фильма

Интерьер дома на самом деле никогда не показывали в фильме, но его фасад узнает каждый фанат этой комедии.

"Они просто использовали фасад и номер дома в фильме. А интерьеры снимали на съемочной площадке. Несмотря на это каждый праздничный сезон поклонники фильма фотографируются на фоне дома", - говорит агент по недвижимости Николь Катс.

Таунхаус площадью 1 140 кв. м в Верхнем Вест-Сайде имеет четыре комнаты и ванны.

"Он был построен в 1880-х годах и в течение многих лет проходил многочисленные реконструкции. Приблизительно 10-15 лет здесь провели ремонт", - говорит Катс.

Четырехэтажный каменный дом, спроектированный Мартином В.Б. Фердон все еще имеет много деталей того времени, в частности парадную лестницу, изысканную лепнину и оригинальные люстры.

"В Нью-Йорке такие дома должны сотрудничать с Комиссией по сохранению достопримечательностей, чтобы сохранить их фасад и исторический облик", - отмечает Катс.

При этом интерьер дома имеет переходный стиль, объединяющий традиционные и современные детали дизайна.

Вот так выглядит дом сейчас (фото: Realtor)

Известно, что этот дом последний раз продавали в 2009 году, тогда за него выручили за 4,7 млн. долларов.

Расположенный в нескольких шагах от Центрального парка, таунхаус 19-го века имеет высокие потолки, ореховый пол и уютную гостиную с камином. Также есть озелененная зона с деревянной террасой во внутреннем дворе.

"Эта улица является одной из самых красивых улиц таунхаусов, с коричневыми камнями по сторонах улицы", - добавляет агент по недвижимости.

Терраса во внутреннем дворе дома (фото: Realtor)

"В этом доме чувствуешь себя как дома. Это просто прекрасное, теплое, элитное жилье. Я представляю семью, которая хочет жить в Нью-Йорке, воспитывать своих детей, много развлекаться и иметь место, куда все ходят на праздники. Это идеальный дом для развлечений", - добавляет Катс.