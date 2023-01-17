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Дантес та Дорофєєва офіційно розлучилися: що співак написав колишній

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Вівторок 17 січня 2023 10:39
Дантес та Дорофєєва офіційно розлучилися: що співак написав колишній Надя Дорофєєва та Володимир Дантес розлучилися (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Український співак та стендапер Володимир Дантес офіційно розлучився з відомою співачкою Надією Дорофєєвою. Нещодавно між ними відбувся їхній останній діалог.

Про це Дантес розповів у розмові з гумористами команди ВКВ на YouTube.

Що співак написав Дорофєєвій

Під час стріму коміки зачитували зірці запитання від підписників, а він чесно відповідав.

Одна з користувачів запитав, чи спілкується Дантес з колишньою дружиною, яка після розставання з ним почала зустрічатися з його другом - ресторатором Михайлом Кацуріним.

За словами Дантеса, він нещодавно отримав офіційне свідоцтво про розлучення та привітав колишню.

"Я багато де відповідав. Я нещодавно нарешті отримав свідоцтво про розлучення. Я надіслав їй його. Написав: "Вітаю". Вона сказала: "Я тебе теж". От так ми й поспілкувалися", - пригадав артист.

Дантес та Дорофєєва офіційно розлучилися: що співак написав колишнійВолодимир Дантес розповів, чи спілкується з колишньою дружиною (фото: скрін з відео)

Додамо, що у середині березня 2022 року Дантес та Дорофєєва розповіли у мережі, що розійшлися. Згодом їхні друзі Михайло Кацурін та його дружина Даша Кацуріна теж заявили про розлучення.

Пізніше підтвердились чутки, що Дорофєєва почала зустрічатись з Михайлом Кацуріним, а Дантес з Дашою Кацуріною. Так у мережі досі жартують про дивне рішення зіркових пар.

Дантес та Дорофєєва офіційно розлучилися: що співак написав колишнійНадя Дорофєєва, Міша Кацурін, Даша Кацуріна та Володимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нещодавно ми повідомляли, що Дантес вимагає від Кацуріної народити йому дітей.

Також Дорофеєва та Міша Кацурін показали зворушливе відео про їхній роман.

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Михайло Кацурін Надя Дорофеєва Владимир Дантес