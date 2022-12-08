Надя Дорофеева и Миша Кацурин показали трогательное видео об их романе

О чем новая песня Дорофеевой?

Трек рассказывает о чувствах любви, стыда и единства в паре. Создается впечатление, что песня расставляет все точки над "i". В частности, это ощутимо в словах:

"І як би всі там не бісилися

Час все розставить по місцях

Скільки би бруду не лилося

Скільки б брехні не писалося

Я знаю - я не помилилася"

Голоса самого Миши в песне вы не услышите, разве что свист во время проигрышей. Однако партнер Дорофеевой принял участие в написании слов и музыки.

Надя же опубликовала небольшое видео в своем Instagram и написала, что спасает их пару в бурные времена.

"2022 год был сложным и бурным для каждого украинца. Для нас с Мишей лучшим лекарством в это сложное время стали наши чувства и музыка. Эту песню мы написали вместе. Она о любви, боли и вере друг в друга", - поделилась певица.

Видео к песне получилось достаточно простым. В нем только Надя у микрофона и Миша с гитарой. В кадре поочередно видно их обоих, а когда звучит проигрыш, артистка начинает танцевать.

В конце видео происходит трогательный момент, когда влюбленная Надя подходит к бойфренду и крепко прижимает его к себе.