Дантес требует от Кацуриной родить ему детей. Даша ответила

Недавно из социальных сетей пара Кацуриной и Дантеса шутливо обсудили рождение общего ребенка, который для Даши станет уже третьим. Больше всего на этом настаивает именно ее избранник Владимир.

Будет ли у новоиспеченной пары общий ребенок

В настоящее время Даша Кацурин находится в Варшаве, где открыла новый бизнес. Вместе с любимой в Польшу приехал и Дантес. Артист проводит благотворительный тур своего шоу "Пожежа".

Несмотря на плотный график, влюбленные стараются как можно больше времени проводить вместе. Поэтому Вова приехал в Варшаву, чтобы увидеться с Дашей и ее двумя детьми.

Дантес хочет от Кацуриной общего ребенка (фото: instagram.com/vladimirdantes)

В сторис бизнесвумен появилось короткое видео, на котором певец говорит интересную фразу: "Дети лайк, супер! Больше надо. Немного мало уже".

Даша переспросила, о ком именно говорит ее любимый: третьего ребенка или собаку, на что он ответил: "И собаку, и третью".

"Владимир приехал в Варшаву в рамках тура "Пожежа" и требует у меня еще детей. Что делать?" - подписала видео с парнем Кацурина.

Дантес хочет от Кацуриной совместного ребенка (фото: instagram.com/dasha_katsurina )

Какие у Дантеса отношения с детьми Кацурина

По его словам, годовалый Иван и 6-летняя Саша для певца вдохновением.

"Давай так, отец у этих детей есть. И он реально отец. Но мне очень приятно и круто проводить с ними время, когда есть такая возможность. Это круто, когда ты видишь, как тебя начинают воспринимать дети. С малым у меня вообще суперотношения. Хоть где-то я полный авторитет", - сказал Владимир в разговоре с Еленой Кравец.

Однажды у шоумена произошла трогательная история с дочерью Сашей, когда они просто сидели и разговаривали о проблемах друг друга. После беседы Дантес был поражен.

"И я такой думаю: вау, ну дети - это совсем не те люди, которые ничего не знают. Это же источник каких-то историй, и ты у них учишься. И мне так было круто провести этот вечер. Спасибо, дети. Дети - это очень тяжело, но на самом деле это настолько кайфово и отлично, что я каждому рекомендую", - рассказал он.

Даша Кацурин со своими детьми (фото: instagram.com/dasha_katsurina)