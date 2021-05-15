Данілов висловився про можливість обміну нардепів ОПЗЖ на заручників Кремля: "охоче це зробимо"

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов допускає можливість проведення обміну народних депутатів від партії "Опозиційна платформа - за життя", якщо стосовно них буде винесено вирок суду, на утримуваних в ув'язненні в Росії українців.

Про це він заявив у ефірі програми " Свобода слова Савіка Шустера ".

Так секретар РНБО відповів на запитання в студії, чи можлива така процедура обміну, щоб повернути українських політв'язнів з РФ, передавши представників керівництва проросійської політсили ОПЗЖ у разі судового вироку. Очевидно, мова йде про Віктора Медведчука і Тараса Козака, яким інкримінують вчинення державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

При цьому Данілов звернув увагу, що рішення про обмін і узгодження списку громадян повинен буде прийняти та затвердити глава держави.

"Це рішення про обмін приймає президент України", - сказав він.

Зі свого боку Данілов висловив готовність до такої процедури.

"Я думаю, що якщо буде така можливість, ми охоче це зробимо", - зазначив секретар РНБО.

Раніше повідомлялося, що Олексій Данілов потролив Тараса Козака, якого після повідомлення про підозру у держзраді "знайшли" у Білорусі на лікуванні.

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