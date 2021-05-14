Данілов потролив Козака: "мені шкода людей, які лікуються в Білорусі"

Секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов потролив соратника Віктора Медведчука Тараса Козака, якого після повідомлення про підозру в держзраді "знайшли" в Білорусі.

Про це він сказав під час брифінгу за результатами засідання РНБО 14 травня.

Коли у Данілова спитали, чи буде екстрадиція Тараса Козака з Білорусі, який наразі там нібито лікується, секретар РНБО відповів, що йому шкода одіозного нардепа і медіамагната.

"Якщо людина знаходиться на лікуванні в Білорусі, то це вже шкода... Я розумію, якщо лікування в якійсь іншій країні. Я вважаю, якщо у нас медицина доведена до такого стану, що треба лікуватися в Білорусі... Шкода Козака, тих людей, з якими він працював свого часу, які довели медицину", - пожартував Данілов.

Політик уточнив, що це питання скоріше до правоохоронних органів і висловив сподівання, що Козак повернеться, адже він є громадянином України, та ще й народним депутатом.

"Якщо раптом не з'явиться, в нього ще є паспорт громадянина якоїсь іншої країни", - додав Данілов.

Відео: Данілов потролив Козака через лікування в Білорусі

Нагадаємо, що 11 травня Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку повідомили про підозру за трьома епізодами. Нардепам інкримінують вчинення державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів в Криму.