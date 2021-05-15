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Данилов высказался о возможности обмена нардепов ОПЗЖ на заложников Кремля: "охотно это сделаем"

Новина українською →
Суббота 15 мая 2021 09:25
Данилов высказался о возможности обмена нардепов ОПЗЖ на заложников Кремля: "охотно это сделаем" Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов допускает возможность проведения обмена народных депутатов от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", если в отношении их будет вынесен приговор суда, на удерживаемых в заключении в России украинцев.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Так секретарь СНБО ответил на вопрос в студии, возможна ли такая процедура обмена, чтобы вернуть украинских политзаключенных из РФ, передав представителей руководства пророссийской политсилы ОПЗЖ в случае судебного приговора. Очевидно, речь идет о Викторе Медведчуке и Тарасе Козаке, которым инкриминируют совершение государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

При этом Данилов обратил внимание, что решения об обмене и согласование списка граждан должен будет принять и утвердить глава государства.

"Это решение об обмене принимает президент Украины", - сказал он.

Со своей стороны Данилов выразил готовность к такой процедуре.

"Я думаю, что если будет такая возможность, мы охотно это сделаем", - отметил секретарь СНБО.

Ранее сообщалось, что Алексей Данилов потроллил Тараса Козака, которого после сообщения о подозрении в госизмене "нашли" в Беларуси на лечении.

Также мы писали о том, что 13 мая суд в Киеве избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, в прошлом выпуске ток-шоу показали большой сюжет, в котором свидетели преступления Красной армии в селе Великий Житин 10 января 1946 года рассказали о зверствах воинов СССР.


Также показали сам документ из архивов Службы безопасности Украины о преступлениях Красной армии в селе Ровенской области.


Еще глава Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана Сергей Куницын рассказал об участии украинских ветеранов Афганистана в боевых действиях на Донбассе и о поездке в Москву в 2014 году.


Ну и традиционно не обошлось без скандалов. Поэтому смотрите спор между Нестором Шуфричем и Русланом Кошулинским об украинской идентификации.


Ну и смотрите, как полиция использует электрошокеры в разных странах мира.

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