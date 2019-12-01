Данилко прийняв остаточне рішення щодо своєї участі в Х-Факторі

Данилко прийняв рішення щодо участі Х-Фактора (фото: facebook.com/womanhit)

Данилко з'явився на новому випуск вокального шоу Х-Фактор

Український шоумен Андрій Данилко після своєї заяви про те, що він залишає музичне шоу Х-Фактор, вирішив повернутися на проект і це його остаточне рішення.

Вчора, 30 листопада, Данилко знову зайняв своє суддівське крісло в проекті Х-Фактор і заявив, що він все обдумав, заспокоївся і вирішив повернутися на вокальне шоу.

При цьому Данилко зазначив, що за той час, поки він був відсутній на проекті, він не сидів без діла, а вибирав учасників у категорії "Гурти", яка дісталася йому у цьому сезоні.

Крім того, Данилко отримав нагороду M1 Music Awards 2019 у номінації "За внесок у розвиток національної музичної індустрії" прямо під час повернення на музичне шоу.

Данилко прийняв рішення щодо участі Х-Фактора (фото: instagram.com/m1ukraine)

Нагадаємо, що після того, як Данилко покинув проект, інший суддя Ігор Кондратюк записав відео, в якому закликав шоумена повернуться на Х-Фактор. При цьому колишній суддя шоу Серьога в коментарях під відео написав, що готовий зайняти суддівське крісло Данилко.

Також у соцмережах був запущений флешмоб в підтримку Данилко. Всіх шанувальників проекту закликали приєднуємося до флешмобу #ДанилкоПовернись.

Раніше повідомлялося про те, що стала відома причина поганого самопочуття Данилко під час зйомок новорічного концерту.