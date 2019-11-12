Ми посміялися: стала відома причина поганого самопочуття Данилко

Андрій Данилко (Фото: УНІАН)

Менеджер Андрія Данилко розповів, що сталося з артистом на зйомках

Команда Андрія Данилко спростувала інформацію про те, що артистові стало погано під час зйомок телевізійного шоу. Вони прокоментували інцидент з Андрієм Данилком для видання The Lime.

Представник Данилко та лейблу Mamamusic Андрій Уреньов розказав, що інформація, яку 11 листопада поширили ЗМІ, не відповідає дійсності. Деякі проблеми зі здоров'ям у артиста були, але вони зовсім не були пов'язані з серцевою діяльністю.

Андрій Данилко (фото: instagram.com/v_serduchka)

"Так, ми вчора сміялися над цією "новиною". У Андрія був напад банальної міжреберної невралгії вранці в день зйомок. По дорозі на зйомку він заїхав в лікарню, де для полегшення йому зробили новокаїнову блокаду, і він поїхав на зйомки. Якби не виступи, просто перетерпів би. На майданчику було все абсолютно нормально", - розповів Уреньов.

Андрій Данилко (фото: instagram.com/v_serduchka)

Він пояснив, що часта зміна костюмів була задумана за сценарієм, і з самопочуттям артиста це було абсолютно не пов'язано. Також він здивувався, яким чином можна було розглянути блідість Данилко під шаром гриму.

"Концептуально різні номери для різних частин програми. Як вони, цікаво, блідість під гримом розгледіли?" – посміявся менеджер Андрія Данилка.