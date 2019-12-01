Данилко принял окончательное решение касательно своего участия в Х-Факторе

Данилко принял решение касательно участия Х-Фактора (фото: facebook.com/womanhit)

Данилко появился на новом выпуске вокального шоу Х-Фактор

Украинский шоумен Андрей Данилко после своего заявления о том, что он покидает музыкальное шоу Х-Фактор, решил вернутся на проект и это его окончательное решение.

Вчера, 30 ноября, Данилко вновь занял свое судейское кресло в проекте Х-Фактор и заявил, что он все обдумал, успокоился и решил вернуться на вокальное шоу.

При этом Данилко отметил, что за то время, пока он отсутствовал на проекте, он не сидел без дел, а выбирал участников в категории "Группы", которая ему досталась в этом сезоне.

Кроме того, Данилко получил награду M1 Music Awards 2019 в номинации "За вклад в развитие национальной музыкальной индустрии" прямо во время возвращения на музыкальное шоу.

Данилко принял решение касательно участия Х-Фактора (фото: instagram.com/m1ukraine)

Напомним, что после того, как Данилко покинул проект, другой судья Игорь Кондратюк записал видео, в котором призвал шоумена вернутся на Х-Фактор. При этом бывший судья шоу Серега в комментариях под видео написал, что готов занять судейское кресло Данилко.

Также в соцсетях был запущен флешмоб в поддержку Данилко. Всех поклонников проекта призвали присоединяемся к флешмобу #ДанилкоПовернись.

Ранее сообщалось о том, что стала известна причина плохого самочувствия Данилко во время съемок новогоднего концерта.