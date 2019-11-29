Стало відомо, хто може змінити Данилка на Х-Факторі

Андрія Данилко (фото: РБК-Україна)

Андрія Данилка на посту тренера Х-Фактора може змінити відомий артист

Андрій Данилко пішов з Х-Фактора зі сльозами на очах. Про своє рішення тренер популярного вокального шоу прямо заявив в ефірі СТБ під час 11 випуску, приголомшивши своїх колег - Ігоря Кондратюка, Олю Полякову і Настю Каменських - та учасників конкурсу.

Але, як кажуть, святе місце порожнім не буває. Так, суддя перших чотирьох сезонів Х-Фактора репер Серьога, він же Полиграф ШарикOFF, вже запропонував свою кандидатуру на місце Андрія Данилка за суддівським столом 10 сезону.

Про своє бажання повернутися у проект Серьога написав у коментарях під відео Ігоря Кондратюка, який закликав у відеозверненні Данилка не йти з Х-Фактора.

"Повертайся, колего", - каже Кондратюк у своєму відео.

Ігор Кондратюк звернувся до Андрія Данилка

На цей пост Серьога відповів: "Ігор, а давай я зайду! І дам вам рейтинг!"

"Мені копійка не завадить, плюс Ігоря Васильовича підтримаю по старій пам'яті!" - додав він.

Але хто саме займе місце четвертого судді Х-Фактора, можна буде дізнатися в суботу, 30 листопада, під час першого прямого ефіру шоу Х-Фактор на СТБ.