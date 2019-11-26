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Данилко пішов з Х-Фактору: скандал отримав продовження

STYLERТелешоу    26.11.2019 - 15:54
Данилко пішов з Х-Фактору: скандал отримав продовження
Данилко покинув Х-Фактор (фото: facebook.com/womanhit)

Поки невідомо, чи повернеться Андрій Данилко на Х-Фактор

Андрій Данилко покинув Х-Фактор 10 сезон, про що тренер вокального шоу заявив прямо в ефірі 23 листопада під час 11 випуску, приголомшивши своїх колег - Ігоря Кондратюка, Олю Полякову і Настю Каменських - та учасників конкурсу.

Андрій Данилко покинув Х-Фактор

Заява 46-річного творця образу Вєрки Сердючки також шокувала фанатів як проекту, так і безпосередньо самого Данилка. Багато хто з телеглядачів пише в соцмережах, що не буде дивитися Х-Фактор, якщо там не буде Андрія.

Організатори прокоментували ситуацію, яка склалася на Х-Факторі вперше за всю історію шоу. Також в соцмережах запустили флешмоб в підтримку Данилка.

"Ми дуже любимо і цінуємо Андрія Михайловича і з повагою ставимося до його рішення в тренувальному таборі Х-Фактора. Але, як і наші глядачі, не уявляємо прямі ефіри без його участі. Тому підтримуємо ініціативу шанувальників проекту і всією командою приєднуємося до флешмобу #ДанилкоПовернись, який з учорашнього дня набирає обертів в соцмережах. У будь-якому випадку, ми разом з учасниками активно готуємося до першого прямого ефіру шоу. А що буде з категорією "Колективи" і їх наставником, стане зрозуміло в суботу", - розповіли Styler на СТБ.

Данилко пішов з Х-Фактору: скандал отримав продовження

Андрій Данилко покинув Х-Фактор (фото: xfactor.stb.ua)

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