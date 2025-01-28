С Салемом и семьями защитников. В Украине появится первое реалити о военных

Даниэль Салем стал ведущим нового реалити, которое будет первым в Украине проектом для военных и их семей. Близкие и родные защитников нашей страны смогут поделиться собственными историями и показать, в каких реалиях сейчас живут.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-релиз от платформы SWEET.TV.

"Сюрприз для родини" - первое реалити в Украине, посвященное семьям военных. В фокусе - реальные истории, искренние эмоции, откровенные разговоры о самом болезненном и самое главное - решения, которые дарят надежду", - рассказывает пресс-служба.

Общаться с семьями военных и помогать им будут Даниэль Салем, который сам встал на защиту Украины в начале полномасштабной войны, и профессиональный психолог Алина Дейнека.

Даниэль Салем стал ведущим нового реалити (фото предоставлено пресс-службой)

"Я по собственному опыту знаю, как это не видеть дочь месяцами, не знать, как у нее дела, как проходит ее день. Моя дочь далеко. Даже во время отпусков у меня не всегда бывает возможность к ней приехать. Поэтому я и хочу помочь семьям военных. Чтобы их успокаивало то, что у них дома все в порядке", - отметил Салем, говоря о новом проекте и своей 9-летней дочери Санте-Луне.

А психолог объяснила, что новое реалити поможет украинским семьям справиться с ежедневными вызовами.

"Для меня жены военных - настоящие героини. Потому что они были вынуждены взять на себя все заботы о семье и одновременно - стать психологической поддержкой для мужа, который сейчас на войне. Этот проект чрезвычайно важен для таких семей и всех, кто рядом. С помощью простых действенных техник на примере наших героинь мы покажем, как можно улучшить психоэмоциональное состояние, найти опоры в себе, почувствовать облегчение и получить такие необходимые положительные эмоции", - рассказала она.

В Украине создали реалити о семьях военных (фото предоставлено пресс-службой)

Новое реалити "Сюрприз для родини" уже скоро выйдет на платформе SWEET.TV. И уже известно, что проект можно будет смотреть бесплатно.