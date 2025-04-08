Далеко не 40 гривень! Скільки насправді коштує чашка кави без націнок

Багато українців дивуються цінам на каву в кав'ярнях, які часто сягають 40 гривень і більше за чашку. Та яка ж реальна вартість найпростішого еспресо, якщо відкинути всі націнки закладів?

Яка справжня вартість чашки кави?

За словами експерта, собівартість однієї порції чистого еспресо може коливатися в досить широкому діапазоні – від 5 до 20 гривень.

"Це залежить від кави й від того, як ми рахуємо", - пояснює Карелашвілі.

Він наводить приклад: якщо взяти найнижчу продажну ціну еспресо у 30 гривень, то при собівартості у 15 гривень націнка складає 100%. А якщо собівартість - лише 5 гривень, то націнка сягає вражаючих 600%.

"Дуже маржинальний продукт. І на це теж багато хто купляється", - зазначає бариста.

Однак, попри потенційно високу маржинальність, чисте еспресо не є основним джерелом доходу для більшості кав'ярень. Карелашвілі наголошує, що згідно зі звітами, на еспресо припадає лише 3-5% від загальної кількості проданих напоїв.

Виняток можуть становити окремі регіони, як-от Мукачево чи Ужгород, де поціновувачів класичного еспресо більше (до 10%).

"А якщо 3%, а все інше молочні напої, то тут уже інша математика", – додає він, маючи на увазі, що основний прибуток генерують саме кавові напої з молоком, де розрахунок собівартості та ціноутворення складніший.

Чому загальні ціни на каву постійно зростають?

Бариста пояснює, що це не "примхи українських бізнесменів", а наслідок ситуації на міжнародному ринку.

"Дуже сильно зростає сировина. Основний продукт, який купується та споживається ринком, а це дешевші позиції кави, вони подорожчали на 50-70% собівартості", - констатує Карелашвілі.

Це неминуче призводить до подорожчання кінцевих продуктів для споживача. І цей процес, за прогнозами експерта, триватиме, оскільки світові ціни на кавові зерна продовжують зростати.

Деякі виробники ще можуть тримати нижчі ціни завдяки старим запасам, купленим дешевше, але це тимчасово.

"Все одно всі піднімуть, бо просто нізвідки брати дешеву каву. Її просто немає у світі. Вона вся подорожчала і продовжує дорожчати", - підсумовує Руслан Карелашвілі.