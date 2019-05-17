Мама Добриніна розплакалася на шоу Холостяк: що сталося

Холостяк 9 Микита Добринін (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Микита Добринін познайомив Софію зі своїми батьками

Холостяк 9 підходить до свого кінця і попереду нас чекає фінал популярного проекту. В 11 випуск шоу Софія довела маму Микити Добриніна до сліз.

Холостяк запросив дівчину, щоб познайомити її зі своїми батьками. При цьому дівчина дуже побоювалася цієї зустрічі, оскільки боялася, що не сподобається родичам Добриніна.

Щоб розкріпачити Софію, мама Холостяка розповіла про своє минуле. При цьому дівчина задавала багато питань і вела себе невимушено.

"Для мене проект - велике випробування. Було цікаво, як я буду себе почувати. Не знала, ким буде Холостяк, що мене буде тут чекати", – заявила Софія.

Софія з мамою Микити (фото: instagram.com/holostyakstb)

Але ця відповідь не сподобався мамі Микити. Жінка вважає, що дівчина прийшла на проект не за тим, щоб знайти свою любов. Далі при особистій бесіді мама Добриніна задала Софії кілька питань про шлюб і дітей.

Софія розповіла, що хотіла б мати жвавого сина, але в даний момент вона не хоче мати дітей, оскільки їй лише 22 роки. Вона також додала, що у відносинах ведена і послухає чоловіка.

Мамі Холостяка не сподобалося, що дівчина зізналася в тому, що вона дуже ревнива.

"Для мене любов це коли хочеться віддавати. Якщо розглядаєш, що це нескінченно, ти повинен зважитися на цей крок", – сказала Софія.

При цьому її слова розчулили маму Добриніна до сліз, адже вона не очікувала такого мудрого відповіді від юної дівчини.

Софія зворушила Олену (фото: instagram.com/holostyakstb)

Після розмови з мамою Микити, з Софією поговорив і батько Холостяка. Дівчина розповіла, що її не турбує перший шлюб Добриніна. Вона також зазначила, що для неї дуже важливо, щоб вона могла самостійно себе забезпечувати, оскільки не хоче бути тягарем.

Батько Микити побачив у Софії самостійну дівчину і він вважає, що його сину буде цікаво з нею.

Нагадаємо, що колишня учасниця шоу Холостяк поділилася одкровенням і розповіла цікаві факти про Добрынина.

Раніше повідомлялося про те, що Микита Добринін розповів про своє розлучення.