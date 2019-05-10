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Холостяк 9: знайомство з батьками дівчат стало для Добриніна квестом

STYLERТелешоу    10.05.2019 - 22:20
Холостяк 9: знайомство з батьками дівчат стало для Добриніна квестом
Микита Добринін (фото: facebook.com/nikitadobrynin)

Микита Добринін розповів про свої плани на життя

Холостяк Микита Добринін, який у дев'ятому випуск популярного реаліті шоу довів одну з учасниць до сліз і вона покинула проект, в новому випуску відправився знайомитися з рідними Лілі, Марини, Софії та Дарії.

Микита знайомився із сім'ями дівчат, впізнавав їх ближче, а також багато розповідав про себе і свої плани на життя.

У 10 випуску Холостяк Микита для знайомства з батьками Лілі поїхав до Дніпра. Рідні дівчини намагалися створити невимушену атмосферу і рясно сипали жартами. Причому об'єктом їхньої гумору стала сама Ліля. Так, Микиті розповіли про її неохайність та стриманість у прояві почуттів. Складалося враження, що батьки дівчини "відштовхували" Добриніна від думки будувати з нею стосунки.

Холостяк 9: знайомство з батьками дівчат стало для Добриніна квестом

Холостяк познайомився з батьками Лілі (фото: instagram.com/holostyakstb)

Щоб познайомитися з рідними Марини, молоді люди приїхали на її малу батьківщину - у Кролевець під Сумами. Батьки дівчини розповіли про її постійну зайнятість на роботі, що заважає їй влаштувати особисте життя.

Холостяк 9: знайомство з батьками дівчат стало для Добриніна квестом

Микита Добринін в гостях у рідних Марини (фото: instagram.com/holostyakstb)

Сама ж Марина задумалася, чи познайомити Микиту зі своїм сином.

На зустрічі з батьками Софії холостяку розповідали пікантні історії з дитинства дівчини, і сама учасниця проекту просто заливалася фарбою.

Холостяк 9: знайомство з батьками дівчат стало для Добриніна квестом

Холостяк спілкується з рідними Софії (фото: instagram.com/holostyakstb)

Але от у випадку з рідними Даші несладно довелося самому Микиті - батьки дівчини вирішили влаштувати йому справжні випробування щоб зрозуміти, чи гідний він їх дочки. Такий квест став для Холостяка справжнім сюрпризом.

Відео: instagram.com/holostyakstb

Як повідомлялося раніше, учасниця 9 сезону шоу Холостяк харків'янка Наталі, яка стала однією з найбільш емоційних учасниць шоу, розповіла, що деякий час після проекту відчувала себе морально подавленою.

Також ми писали про те, що співачка Оля Полякова різко висловилася про шоу "Холостяк" і про головного героя, якого виконавиця вважає не буже гідним чоловіком.

Додамо, що колишня учасниця проекту шоу Холостяк Наталі відповіла на різку заяву Полякової.

Так поступати не варто: екс-учасниця шоу Холостяк відповіла Поляковій Холостяк 9: подвійне побачення закінчилося гучним скандалом
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