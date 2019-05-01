Такий собі мужик: Полякова жорстко розкритикувала шоу "Холостяк"

Оля Полякова висловилася про Микиту Добрынине (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля Полякова різко висловилася про Микиту Добриніна

Оля Полякова, яка відома своїми скандальними витівками, різко висловилася у Instagram про шоу "Холостяк" і про головного героя, якого виконавиця вважає не самим гідним чоловіком.

"Я проти, щоб наші дочки дивилися на це і знімали цю модель поведінки", - написала Ольга під роликом. Також вона зазначила, що поведінка дівчат, які бігають за чоловіками, вона вважає неприпустимим.

"Купа баб бореться за одного, такого собі мужика. Ви зійшли з розуму? Ви ще б'єтеся за нього, висуваєте якісь претензії. Він вас за це виганяє з проекту. Це що взагалі таке? Ви не знаєте, що патріархальна нісенітниця вже давно закінчилася? Цього всього не існує. Це огидний проект, який принижує жінку. Він наповнений сексизмом, шовінізмом, патріархальним цинізмом", - обурилася Полякова.

Ми також писали, що Оля Полякова звела з розуму нескінченними ногами у блискучій сукні. Ще одна "родзинка" знімка - безпосередньо сама локація.

Нагадаємо, що Оля Полякова розчулила душевним фото дочок-красунь. На пляжному кадрі Маша обіймає Алісу. За спиною у них сідає сонце та відображається у водній гладі.

Ми повідомляли, що співачка вразила "голим" фото в під'їзді. Проте головна "родзинка" образу – звичайно ж, довгі і стрункі ніжки Полякової. І вибране плаття як не можна краще підкреслює фігуру української виконавиці.