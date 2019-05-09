Так поступати не варто: екс-учасниця шоу Холостяк відповіла Поляковій

Екс-учасниця шоу Холостяк Наталі (instagram.com/holostyakstb)

Дівчина розповіла, що головний герой проекту - найкращий чоловік

Екс-учасниця проекту шоу Холостяк Наталі відповіла на заяву Олі Полякової про те, що даний проект є огидним і принижує жінок. Свою відповідь Наталі розповіла у коментарі для видання "КП в Україні".

Наталі сказала, що Оля Полякова – зірка, і до її думки варто прислухатися, але вона вважає, що українська співачка неправа.

"Оля Полякова – зірка і потрібно прислухатися до її думки. Але, з одного боку, вона не права. Я вважаю, що ображати чоловіка – це неправильно. Оля має право на свою думку. Я рада, що брала участь у проекті "Холостяк". Добре, що отримала подібний досвід в шоу, а не в реальному житті. Адже я ж весь час виявляла ініціативу до чоловіка. Завдяки проекту зрозуміла, що так робити не варто. Проекту "Холостяк" потрібно бути! Вважаю, що на камеру можна побудувати відносини", – сказала Наталі.

Екс-учасниця шоу Холостяк відповіла Олі Поляковій (instagram.com/holostyakstb)

Також дівчина зазначила, що головний учасник передачі – не просто якийсь чоловік, а найкращий чоловік країни, якого для дівчат вибрав телеканал.

"Я не згодна з її думкою, що головний герой – це "якийсь чоловічок". А щодо того, що проект принижує жінок... По-перше, на кастинги приходять десятки тисяч дівчат. Якщо вони настільки принижені, навіщо тоді приходять на ці кастинги? Наприклад, я вірила, що канал СТБ вибрав за мене альфасамца, кращого чоловіка цієї країни, за якого буду боротися. Оля Полякова – щаслива дружина і мама. Тому їй здається, що проект принижує жінок, але я так не думаю", – додала Наталі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Полякова жорстко розкритикувала шоу "Холостяк".

А також розповідали про те, що холостяк Микита Добринін довів дівчину до сліз і вона покинула проект.