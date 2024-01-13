Экс-муж Тринчер признался, развелись ли они официально

Бывший муж певицы Анны Тринчер, бизнесмен Александр Волошин, признался, развелись ли они официально.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогера.

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Фоловеры поинтересовались у бизнесмена, разорвали ли они с исполнительницей официально брак.

По словам Волошина, их с Тринчер разводили через электронный сервис, однако он не до конца уверен, что процесс завершен.

Волошин ответил, развелся ли официально с Тринчер (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

"Мы разводились через электронный сервис (не помню названия). Поэтому точно сказать не могу, но наверняка уже официально", - сообщил блогер.

Также фоловеры спросили Александра, готов ли он уже к новым отношениям.

"Чувствую, что не готов", - ответил он.

Волошин пообщался с подписчиками (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Напомним, 28 ноября Тринчер и Волошин выпустили совместное интервью, в котором официально объявили о своем разрыве спустя 14 месяцев после свадьбы.

Как призналась артистка, инициатором развода стал ее муж, который не скрывает, что перегорел в этих отношениях.