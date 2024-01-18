Конец эпохи. Королевская пара заявила о разводе

Одна из королевских пар мира заявила, что их брак подошел к концу и они начали все необходимые юридические процедуры, чтобы расстаться по обоюдному согласию. Речь идет о наследном принце Албании Леке II и принцессе Элии, которые были женаты 8 лет.

Что известно об этой королевской паре, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что известно о разводе

Наследный принц Лека II и принцесса Элия Захария обручились в 2010 году, а в 2016 году сыграли пышную королевскую свадьбу. 43-летний принц и его 40-летняя жена претендовали на ныне несуществующий трон после распада албанской монархии в 1943 году.

Однако пара была любима жителями Албании и завоевала сердца публики с момента заключения брака. В браке у них родилась дочь, которая получила титул принцессы и ее назвали Джеральдин - в честь прабабушки, королеве Джеральдин.

"Привет, друзья и доброжелатели, этим сообщением я официально сообщаю вам, что принц Лека и Элия Захария согласились расторгнуть свой брак. Поскольку брак утратил свою функцию, они увидели способ решить его по обоюдному согласию, начав необходимые юридические процедуры", - сказано в сообщении на странице принца.

"Несмотря на доверие к институту семьи, принц Лека считает, что ценности взаимного уважения и понимания лягут в основу отношений в их непрерывности, мотивом которых будет рост и образование принцессы Джеральдин. Духовное и физическое благополучие девочки останется в центре их внимания, посвященного обеспечении счастливой и безопасной жизни Джеральдин", - добавил принц.

Кроме того, отмечается, что принц не будет давать никаких дальнейших комментариев и выражает просьбу уважать его право на неприкосновенность частной жизни в этом вопросе.

Свадьба принца Леки и Элии (фото: Getty Images)

История семьи Зога

Королева Джеральдин была замужем за королем Зогом I, который был первым монархом Албании после того, как она получила независимость от Османской империи, но покинул свою родину в 1939 году, когда Италия оккупировала балканское государство.

Несмотря на распад монархии, сын Зога, король Лека I, оставался главой Дома Зогу и претендентом на престол до своей смерти в 2011 году, его наследником стал единственный сын Лека II.

Наследный принц учился в Королевском военном колледже Сандхерсте и работал советником президента Албании. Он сменил отца на посту главы Дома Зогу и титульного короля албанцев.

Поскольку у Леки II в настоящее время нет сыновей, его нынешним наследником является Скендер Зогу, двоюродный брат, который когда-то был изгнан.

Принц также работал советником в Министерстве иностранных дел, Министерстве внутренних дел и Канцелярии президента Албании.

Принц Лека с дочерью Джеральдин (фото: instagram.com/princleka)

Что известно о принцессе Элии

Элия Захария - албанская актриса, певица и наследная принцесса албанцев. Она родилась в 1983 году в семье актрисы. Ее младший брат - актер и кинорежиссер.

В 2002 году Элия окончила Национальную художественную школу Йордана Мисьи в Тиране по специальности "искусство и сценография". Далее она переехала в Париж, где познакомилась с принцем Лекой.

В 2005 году она окончила Национальную консерваторию Бордо по специальности "художественная драма" и начала заниматься в частной французской драматической школе "Курсы Флоран", а в 2010 году - окончила Университет Париж VIII по специальности сценическое мастерство.

После замужества возглавила Фонд королевы Джеральдин, некоммерческую организацию, основанную королевским домом и помогающую нуждающимся албанским семьям и детям.

Кроме того, сейчас принцесса работает в Албанском национальном театре.