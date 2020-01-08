Дивом не потрапив на рейс: український експерт в Тегерані розповів про катастрофу літака МАУ

Крах літака в Ірані - експерт-міжнародник дивом не потрапив на рейс МАУ (Фото: колаж РБК-Україна)

Після катастрофи літака МАУ в Ірані в Тегерані закрили аеропорт

Катастрофа літака МАУ в Ірані 8 січня призвела до загибелі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, які перебували на борту Boeing 737 рейсу 752 "Тегеран - Київ". Серед жертв виявилися 11 українців. Як розповів експерт-міжнародник Андрій Бузаров, від теж міг перебувати на цьому лайнері і тільки дивом переніс свій рейс на 9-е число.

Адвокат, міжнародний оглядач і політичний аналітик відправився до Тегерану на конференцію "Поле діалогового вікна" і мав повертатися до України саме цим літаком (PS752) і у цей самий час (5 ранку за місцевим часом), але просто переніс рейс на завтрашнє число.

"Нічого собі новина з ранку. Добре, що я кілька днів тому взяв квиток на рейс Тегеран-Київ на 9 число, а не на 8, хоча спочатку повинен був вилітати 8...

Виходить так. 4 грудня, коли прийшов до офісу в МАУ, мені там порекомендували купити квиток на 9 грудня, а не на 8, бо він дешевше. Організатори конференції наполягли, щоб я купив квиток на 8, адже не була передбачена оплата за готель, але я взяв все-таки на 9 і сам сьогодні оплатив ще один день в готелі, щоб полетіти бортом МАУ. Що стосується завтрашнього рейсу МАУ, то його щойно МАУ скасував", - написав він у Facebook.

Катастрофа літака МАУ в Ірані - експерт-міжнародник дивом не потрапив на рейс (Фото: facebook.com/andrey.buzarov)

Бузаров також розповів із посиланням на місцеві іранські ЗМІ, що в літаку були деякі поломки вже при зльоті. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

Також експерт прокоментував інформацію стосовно можливого ракетного обстрілу і наголосив, що вони були випущені раніше з Ірану в бік Іраку, не синхронізовано зі зльотом лайнера та й в інший бік.

Після катастрофи "Боїнга" аеропорт в Тегерані закрили. Але при цьому повітряний простір залишається відкритим.

Відео: Український експерт в Тегерані розповів про катастрофу літака МАУ в Ірані