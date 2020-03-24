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Надзвичайна ситуація і надзвичайний стан: де введено і чим відрізняється

STYLERКоронавірус    24.03.2020 - 18:46
Надзвичайна ситуація і надзвичайний стан: де введено і чим відрізняється
Надзвичайний стан в Україні (Колаж РБК-Україна)

Чим відрізняється режим надзвичайної ситуації та надзвичайного стану - в матеріалі Styler

Коронавірус продовжує поширюватися по країні та вже кілька областей оголосили про введення надзвичайної ситуації. Влада країни не виключають введення режиму надзвичайного стану. Ніж такий режим відрізняється від НС і які це може мати наслідки для українців – у матеріалі Styler.

Режим надзвичайної ситуації введений в Україні вже в 10 областях:

  • Київська область
  • Чернівецька область
  • Дніпропетровська область
  • Харківська область
  • Житомирська область
  • Тернопільська область
  • Івано-Франківська область
  • Донецька область
  • Черкаська область
  • Харківська область
  • Львівська область
  • місто Київ

Варто відзначити, що на під'їздах до столиці вже чергує броньована техніка, а це означає, що Київ можуть закрити на в'їзд-виїзд в будь-який момент На цей момент пости мають профілактичний характер. Там цілодобово чергують поліцейські та Нацгвардія. Головна мета – контроль карантинних заходів для громадян, які їдуть в столицю і проведення температурного скринінгу. Якщо буде зафіксована підвищена температура, то в'їзд-виїзд обмежується, а пацієнта відправлять в медичний заклад.

Режим надзвичайної ситуації вводиться строком на 30 днів. З обмежень – дотримання карантинного режиму, мобілізація ресурсів, зупинка міського транспорту, закриття торгових і розважальних центрів, заборона на мітинги, робота ДСНС з дезінфекції. Не працюють загальноосвітні установи, місцевих жителів просять залишатися вдома і працювати дистанційно.

Магазини з харчовими продуктами, аптеки, банки, відділення пошти, АЗС, ритуальні послуги – працюють, але в режимі НС їм можуть змінити режим роботи.

Режим надзвичайної ситуації - це режим максимальної готовності області до небезпеки та координація дій усіх підрозділів. Такий режим може вводити кожна область окремо, на будь-який термін.

Режим надзвичайного стану – це особливий режим, який регулюється Конституцією України та Законом про правовий режим НП. Вводиться на термін від 30 днів. Для введення такого режиму потрібно зібрати РНБО, підписати документ про режим у президента і проголосувати його у Верховній Раді. У документі має бути зазначено: причини, терміни, заходи, права і свободи, спеціальні органи влади, військове командування, місцеве самоврядування.

Заборон при режимі НС набагато більше:

  • Обмеження руху транспортних засобів і їх огляд.
  • Посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення.
  • Заборона на проведення масових страйків і заходів.
  • Примусове відчуження або вилучення майна у юридичних та фізичних осіб.
  • Введення комендантської години.

Також можливі додаткові заходи при НС:

  • Повинність для юридичних осіб – розміщення евакуйованих або аварійно-рятувальних служб, військових, які займаються локалізацією ситуації.
  • Заборона на будівництво нових або розширення чинних підприємств, які не пов'язані з ліквідацією ситуації.
  • Введення особливого порядку розподілу продуктів харчування і предметів першої необхідності.
  • Мобілізація та використання ресурсів підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності.
  • Зміна режиму підприємств, установ, організацій.
  • Переорієнтація заводів і виробництв на виробництво необхідної продукції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зміниться для мешканців Києва при введенні режиму надзвичайної ситуації.

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