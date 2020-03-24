Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение: где введено и чем отличается

Чем отличается режим чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения - в материале Styler
Коронавирус продолжает распространяться по стране и уже несколько областей объявили о введении чрезвычайной ситуации. Власти страны не исключают введение режима чрезвычайного положения. Чем такой режим отличается от ЧС и какие это может иметь последствия для украинцев – в материале Styler.
Стоит отметить, что на подъездах к столице уже дежурит бронированная техника, а это значит, что Киев могут закрыть на въезд-выезд в любой момент. На данный момент посты носят профилактический характер. Там круглосуточно дежурят полицейские и Нацгвардия. Главная цель – контроль карантинных мер для граждан, которые едут в столицу и проведение температурного скрининга. Если будет зафиксирована повышенная температура, то въезд-выезд ограничивается, а пациента отправят в медицинское учреждение.
Режим чрезвычайной ситуации вводится сроком на 30 дней. Из ограничений – соблюдение карантинного режима, мобилизация ресурсов, остановка городского транспорта, закрытие торговых и развлекательных центров, запрет на митинги, работа ГСЧС по дезинфекции. Не работают общеобразовательные учреждения, местных жителей просят оставаться дома и работать дистанционно.
Магазины с продуктами питания, аптеки, банки, отделения почты, АЗС, ритуальные услуги – работают, но в режиме ЧС им могут изменить режим работы.
Режим ЧС - это режим максимальной готовности области к опасности и координация действий всех подразделений. Такой режим может вводить каждая область отдельно, на любой срок.
Режим ЧП – это особый режим, который регулируется Конституцией Украины и Законом о правовом режиме ЧП. Вводится на срок от 30 дней. Для введения такого режима нужно собрать СНБО, подписать документ о режиме у президента и проголосовать его в Верховной Раде. В документе должно быть указано: причины, сроки, меры, права и свободы, специальные органы власти, военное командование, местное самоуправление.
Напомним, ранее мы писали о том, что изменится для жителей Киева при введении режима чрезвычайной ситуации.