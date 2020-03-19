Надзвичайна ситуація в Києві: чи дозволять виходити з дому і як покарають

Режим надзвичайної ситуації у Києві можуть ввести, щоб зупинити поширення коронавіруса
Надзвичайна ситуація у Києві може бути введена, щоб уникнути поширення коронавіруса. Що буде означати режим НС, і як через особливий стан може змінитися життя українців - у матеріалі Styler.
Зазначимо, що на 19 березня у столиці вже виявлено три випадки зараження COVID-19.
За словами адвоката фірми "Ільяшов і Партнери" Дениса Ненова, режим надзвичайної ситуації дає постраждалим право на відшкодування матеріального збитку в результаті НС (в першу чергу, за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів), а саме:
За порушення законодавства, яке регулює правовий режим НС, передбачена дисциплінарна, цивільно-правова, адміністративна і кримінальна відповідальність.
Нововведена стаття 44-3 КУпАП про відповідальність за порушення правил карантину людей під час НС може застосовуватися як до громадян - штраф від 17000 до 34000 грн, так і до посадових осіб - від 34 000 до 170 000 грн.
Що стосується адміністративної відповідальності, то у статті 188-16 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) передбачена відповідальність за невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади. Посадові особи караються штрафом від 170 до 340 грн. За повторне правопорушення протягом року - від 340 до 850 грн.
Крім того, у ст. 35 (п. 5) КУпАП вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин визнається обставиною, що обтяжує відповідальність за адміністративне правопорушення.
Кримінальний кодекс України прямо не передбачає кримінальної відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту громадян у разі НС
Однак під час надзвичайної ситуації можуть бути вчинені службові злочини, за які винні особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності: зловживання службовим становищем, службова недбалість, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Режим надзвичайної ситуації не передбачає заборони виходити з дому, але передбачає можливість застосування заходів щодо обмеження пересування громадян, для чого має бути ухвалено додаткове рішення.
Крім того, при режимі надзвичайної ситуації можуть бути призначені спеціальні органи, які будуть контролювати важливі процеси. Це:
Також до ліквідації наслідків залучаються спеціалізовані медичні служби цивільного захисту, які формуються на базі медичних установ.
Медичний захист і забезпечення санітарного та епідемічного добробуту населення включає такі заходи:
Також при введенні режиму надзвичайної ситуації у столиці можуть статися такі зміни:
Зазначимо, що, згідно із законодавством України, в країні існує три рівні обмежувальних заходів: підвищена готовність, режим надзвичайної ситуації і надзвичайний стан.
Державна служба з надзвичайних ситуацій пояснює, що надзвичайна ситуація не передбачає обмежень прав людини на відміну від надзвичайного стану.
Під час НП конституційні норми про права і свободи громадян можуть бути тимчасово обмежені. Наприклад, може бути заборона на волевиявлення, мітинги, а режим дня може контролюватися комендантською годиною, контролюється вільне переміщення громадян.
Поки що у режим надзвичайної ситуації введений в Чернівецькій області, Радомишлі (Житомирська область) і в Київській області.
Раніше ми писали, як живуть Чернівці та Чернівецька область у режимі надзвичайної ситуації.