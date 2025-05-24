Черный кофе будет намного мягче на вкус, если добавить этот необычный ингредиент

Черный кофе - классика, но не каждому по вкусу его горечь. Если хочется более мягкого, деликатного вкуса без потери аромата, стоит знать об одном ингредиенте.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу американского врача Карана Раджана.

Что добавить к кофе

Кофе - это тот напиток, без которого многие не могут прожить и дня. Он обеспечивает необходимый кофеиновый заряд бодрости утром, и существует так много разных способов насладиться им.

Однако, многие считают, что именно черный кофе может быть очень горьким на вкус без добавления молока или сахара. Но черный кофе может быть довольно полезным напитком, если его употреблять умеренно.

Доктор отметил, что можно улучшить его вкус, добавив лишь щепотку соли.

"Соль блокирует рецепторы горечи на языке, делая вкус кофе намного мягче и требуя меньше сахара", - добавил он.

К тому же соль может усилить сладость напитка, сделав его менее горьким и более мягким - даже без добавления сахара. Это может не только улучшить вкус, но и усилить аромат черного кофе.

Польза черного кофе для здоровья

Употребление черного кофе может иметь ряд важных преимуществ для здоровья. Одним из них является потенциально сниженный риск развития диабета 2 типа в долгосрочной перспективе.

Напиток также может помочь защитить от некоторых нейродегенеративных расстройств, включая болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Черный кофе может влиять на накопление жира и поддерживать здоровье кишечника, что может быть полезным для контроля веса. Он также может способствовать здоровью сердца.