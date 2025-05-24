Чорна кава буде набагато м'якшою на смак, якщо додати цей незвичний інгредієнт

Чорна кава - класика, але не кожному до смаку її гіркота. Якщо хочеться м’якшого, делікатнішого смаку без втрати аромату, варто знати про один інгредієнт.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку американського лікаря Карана Раджана.

Що додати до кави

Кава - це той напій, без якого багато не може прожити і дня. Він забезпечує необхідний кофеїновий заряд бадьорості вранці, і існує так багато різних способів насолодитися нею.

Однак, багато хто вважає, що саме чорна кава може бути дуже гіркою на смак без додавання молока чи цукру. Але чорна кава може бути досить корисним напоєм, якщо її вживати помірно.

Доктор зазначив, що можна покращити її смак, додавши лише дрібку солі.

"Сіль блокує рецептори гіркоти на язиці, роблячи смак кави набагато м’якшим і потребуючи менше цукру", - додав він.

До того ж сіль може підсилити солодкість напою, зробивши його менш гірким і більш м’яким - навіть без додавання цукру. Це може не тільки покращити смак, але й підсилити аромат чорної кави.

Користь чорної кави для здоров'я

Вживання чорної кави може мати низку важливих переваг для здоров'я. Однією з них є потенційно знижений ризик розвитку діабету 2 типу в довгостроковій перспективі.

Напій також може допомогти захистити від деяких нейродегенеративних розладів, включаючи хворобу Альцгеймера та Паркінсона.

Чорна кава може впливати на накопичення жиру та підтримувати здоров'я кишечника, що може бути корисним для контролю ваги. Вона також може сприяти здоров'ю серця.