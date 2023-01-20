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Эти признаки покажут, что ваша собака тайно вас ненавидит

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Пятница 20 января 2023 18:40
Эти признаки покажут, что ваша собака тайно вас ненавидит Как понять, что ваша собака вас ненавидит (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Ваша собака может не проявлять к вам открытую враждебность, но при этом тайно ненавидеть. Понять это не всегда удается, но есть скрытые признаки, которые вы можете "прочесть".

Об этом узнайте ниже из нашего материала Styler.

Отказывается от еды

Собака может показывать свою обиду тем, что отказывается от еды, которую вы ей предлагаете.

Это явный признак того, что присутствие хозяина рядом вызывает у питомца дискомфорт.

Избегает контакта

Собака, которая проявляет неприязнь, будет старательно избегать хозяина, стараться не оставаться с ним в одной комнате.

Если вы заметили, что пес стремится покинуть комнату, как только вы туда вошли, вам следует обеспокоиться.

Эти признаки покажут, что ваша собака тайно вас ненавидит

Собака может не показывать агрессию, но ненавидеть вас (фото: pixabay)

Напрягается

Если собака чувствует враждебность, в присутствии хозяина она будет напрягаться всем телом и будет горбиться.

Такая невербалика не предвещает ничего хорошего для ваших отношений с питомцем.

Пристально следит

Если собака испытывает к вам неприязнь, она будет пристально наблюдать за действиями хозяина, отслеживать каждое его движение.

При этом пес будет старательно избегать зрительного контакта с хозяином.

Раньше мы писали, почему собаки на одних людей лают, а на других – нет.

Кроме того читайте, почему коты мурлыкают и топчут вас лапами.

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