5 пород собак, считающихся самыми дорогими в мире (фото)

Ценные породы собак могут стоить столько, что за эти деньги можно купить средний автомобиль. Но чего не сделаешь ради того, чтобы получить хорошего и верного друга на годы.

Какие породы в Украине имеют высокую стоимость – узнайте ниже из материала Styler.

Тибетский мастиф

Стоимость щенка варьируется от 30 до 110 тысяч гривен (по оценкам сервиса OLX). Особенно ценится, если один из родителей малыша – "из Китая".

Вес взрослого животного составляет от 64 до 78 килограммов, а то и до 100. Что касается роста, то высота в холке кобеля стартует от 66 см, суки – от 61 см.

Тибетский мастиф – одна из старейших пород мастифов и считается прародительницей других пород мастифов.

Тибетский мастиф – харизматичный гигант (фото: OLX)

Пемброк-вельш-корги

Поистине королевская порода заняла 2-е место в рейтинге самых дорогих пород собак. Щенки корги могут достаться любителям этой породы за 30-50 тысяч гривен.

Однако породистые собаки с родословной обойдутся гораздо дороже. Почти столетие вельш-корги считается любимой породой британской королевской семьи и сейчас очень модны в Украине.

Пемброк имеет особые длинные уши и низкий рост. Высота собачки 25-30 см, вес самца до 14 кг, самки – до 11 кг.

Корги – королевские собаки (фото: pixabay)

Французский мастиф (бордосский дог)

На третьем месте по своей средней стоимости расположился европейский собрат тибетца – французский мастиф. Его стоимость в Украине составляет от 25 до 45 тысяч гривен.

Высота мастифа в холке 59-69 см. Вес 38-46 кг, у кобелей до 50 кг.

В средние века эту породу использовали в качестве охотничьей и бойцовой собаки. В наше время он зарекомендовал себя как прекрасный сторож, проявляя при охране дома бдительность и смелость, но не агрессивность. Спокойная и отзывчивая собака, очень привязанная к хозяину и любящая детей.

Бордосский дог когда-то был бойцовой собакой (фото: pixabay)

Салюки

На 4-м месте разместилась порода собак Салюки, чья средняя стоимость измеряется в 30-40 тысяч гривен. Кобели породы имеют рост 58-71 см, а сука – пропорционально меньше.

Салюки, также известная как "собака-газель", считается одной из старейших пород в истории, ее история уходит корнями в цивилизацию Древнего Египта.

Раньше собак этой породы использовали для охоты в стае с гончими. И не зря, ведь салюки – рекордсмены по скорости в беге на длинные дистанции: как утверждает Книга рекордов Гиннеса, они могут бежать со скоростью почти 70 км/час.

Салюки – самая быстрая собака в мире (фото: pixabay)

Чау-чау

Замыкает пятерку самых дорогих собак чау-чау. Его средняя стоимость на рынке – от 15 до 30 тысяч гривен, хотя отдельные щенки могут стоить значительно дороже.

Оригинальное имя чау-чау на одном из китайских диалектов звучит как Songshi Quan, что означает "собака – мохнатый лев". Своим происхождением чау-чау относится к группе шпицев, но существует предположение, что в чау текут примеси крови тибетского мастифа. Особенностью породы является синий язык.

Высота в холке кобеля 48-56 см, суки – 46-51 см.

Чау-чау может быть родственником медведя (фото: wikipedia)