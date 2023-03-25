Эти 5 шагов позволят вам безболезненно просыпаться раньше после перевода часов

В ночь на 26 марта в Украине переводят часы "на час вперед", как говорится в народе. Это значит, что нам придется перестраиваться на новый лад. Впрочем, есть несколько простых шагов, которые помогут вам просыпаться утром без лишних мучений.

Больше освещение утром

Позаботьтесь, чтобы утром было достаточно освещения в спальне. Это поможет проснуться. Стоит раздвигать жалюзи или шторы, как только прозвенел будильник.

Благодаря свету наши внутренние часы будут знать, что пора приступать к делам.

Поставьте будильник как можно дальше от кровати

Если будильник будет у вас под руками, есть большой риск, что вы просто выключите его и снова уснете. Поэтому, чтобы избежать такого казуса, следует ставить устройство как можно дальше от кровати. Это заставит вас встать, а дополнительное движение будет способствовать тому, что сон вас покинет.

Наладьте режим сна

Медики доказали, что для хорошего самочувствия важно соблюдать режим сна. При этом важно именно ложиться спать в одно и то же время. Взрослым достаточно 7-8 часов для ночного отдыха.

Чтобы сон был качественным, в помещении должна быть темнота. Не следует оставлять на ночь включенную лампу, гирлянды и т.д. Ведь гормон сна - мелатонин - вырабатывается при полной темноте. Если удастся наладить свой режим сна, то утром будете просыпаться без лишних мучений.

Не переедайте на ночь

Не стоит сытно ужинать и сразу ложиться спать. Так трудно будет расслабиться и, соответственно, организм потратит много времени на то, чтобы уснуть.

Также полный желудок в положении лежа давит на диафрагму, а это мешает дыханию и затрудняет работу сердца. Это все не будет способствовать здоровому сну.

Лучше ужинать за 3 часа до вечернего сна, ешьте легкую пищу, старайтесь не переедать. Тогда сон будет спокойный и здоровый, а утром сможете проснуться без проблем.

Уберите гаджеты из спальни

Голубое свечение смартфонов и планшетов препятствует секреции гормона мелатонина, который необходим для крепкого сна. Поэтому не стоит перед сном читать что-нибудь из гаджетов.

Попробуйте в течение недели не сидеть в соцсетях, не играть в игры и не смотреть фильмы за час-полтора до сна, а затем проследите, насколько улучшился ваш ночной отдых.