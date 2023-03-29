Сколько времени человек может жить без сна и как это влияет на организм

Известно, что правильный режим сна является залогом здоровья. А что происходит с человеком, когда он не спит в течение длительного времени?

Мировой рекорд по наибольшему количеству времени без сна в 1963 году установил американец 17-летний Рэнди Гарднер. Он не спал 11 дней и 25 минут. В 1986 году Роберт Макдональд превзошел эти показатели и провел без сна 18 дней и почти 22 часа. Но за ним так пристально не следили, как за Гарднером.

Что происходит с человеком при длительном отсутствии сна

Недостаточный сон может повысить риск некоторых заболеваний, включая диабет, болезни сердца, ожирение и депрессию. Эксперты говорят, что людям нужно 6-8 часов сна. Но часто люди, особенно студенты, проводят без сна 24 часа.

Когда кто-то проводит сутки без сна, его мозговая активность уже показывает сигналы о том, что он находится на грани сна и бодрствования, уверяет врач Орен Коэн, специалист по медицине сна.

Это называется вторжением в сон или микросоном. У людей, которые отказываются от сна, мозг невольно впадает в ненормальный сон, который может включать интервалы невнимательности или галлюцинации. В конце концов сон берет верх и человек засыпает.

Хронический отказ от сна настолько разрушителен, что исследовать его на людях неэтично, заявляют ученые. Отсутствие сна даже использовали как форму психологической пытки.

Кто может надолго отказаться от сна

Есть люди с редкой наследственной болезнью - роковой семейной бессонницей. Эти пациенты имеют генетическую мутацию, которая влечет за собой накопление аномального белка в мозге и постепенно ухудшает сон.

Их организмы разрушаются, и они умирают, поскольку аномальный белок накапливается и повреждает клетки их мозга. Заболевание убивает большинство пациентов в среднем в течение 18 месяцев.

Что показывают исследования

Исследование, проведенное в 1989 году на крысах, показало, что животные могли бодрствовать лишь от 11 до 32 дней, прежде чем это их убило.

Исследование на людях 2019 года, опубликованное в журнале Nature and Science of Sleep, показало, что бдительность участников была относительно нормальной до 16 часов бессонницы. Дальше - возрастала потеря внимания.

Исследование, проведенное в 2000 году, показало, что бодрствование в течение 24 часов снижает координацию рук и глаз наравне с содержанием алкоголя в крови 0,1%. Последствия 24-часового отказа от сна включали сокращение времени реакции, невнятную речь, нарушение принятия решений, ухудшение памяти и внимания, раздражительность, нарушение зрения, слуха и координации рук и глаз, а также дрожь.

По данным клиники Кливленда, через 36 часов без сна у людей в крови могут повыситься маркеры воспаления и даже развиться гормональный дисбаланс и замедлиться метаболизм.

Существует мало исследований относительно того, что происходит через 72 часа без сна, но люди могут впасть в тревогу, депрессию, галлюцинации.

Важно понимать, что человек не может компенсировать недосыпание завтрашним сном или на выходных. Отсутствие сна скапливается. И на каждый потерянный час сна для восстановления нужно целых восемь часов сна, заявляют эксперты.