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Не "соус" и не "котлети". Как на украинском правильно называть привычные для нас домашние блюда

Вторник 11 февраля 2025 07:45
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Не "соус" и не "котлети". Как на украинском правильно называть привычные для нас домашние блюда Почему "соус" и "котлета" на украинском нужно говорить иначе (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Домашние блюда мы привыкли называть так, как это делали наши родители - котлета, соус, пюре. Однако большинство из этих слов заимствованы, иностранного происхождения. А в украинском языке есть свои соответствия, которые стоит знать и использовать.

Какие названия домашних блюд мы говорим всю жизнь неправильно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост известного украинского кулинара Евгения Клопотенко в Instagram.

Многие блюда, которые мы считаем частью традиционной украинской кухни, на самом деле имеют иностранное происхождение. Клопотенко предлагает посмотреть на знакомые названия с другой стороны и вернуться к аутентичным украинским словам.

"Котлета"

Например, слово "котлета" происходит от французского "côtelette", что означает "рубати". Поэтому правильно говорить "січеник".

"Пюре"

"Пюре" - это заимствование, зато украинский аналог - "товчанка", ведь картофель толкут. Подобная логика и в английском: mashed potato - "толченая картошка".

"Батон"

Еще один пример - батон. В мире такого хлеба не было, пока он не появился в СССР. Само слово означает "палиця", а нарезка battonet - "маленькі палички".

"Соус"

Также "соус" в украинском языке имеет свои соответствия - это "підлива" или "підбиванка", ведь жидкую приправу к мясным, рыбным, овощным, крупяным, макаронным и другим блюдам необязательно называть заимствованным словом.

"Вот такой украинский язык. Мы имеем все свое, но почему-то используем не свое. Давайте менять названия блюд", - заключает Клопотенко.

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