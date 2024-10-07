Мужчины Леси Никитюк. За кого сватали звезду и с кем она реально крутила роман

Сергей Притула

Леся Никитюк и Сергей Притула много лет работали вместе на проекте "Хто зверху?" на Новом канале и их зрители часто подозревали, что между ними могут быть не только профессиональные отношения.

Однако Леся неоднократно утверждала, что между ней и Притулой никогда не было романтики. Она называет его другом и наставником, а не любовным партнером. Более того, звезда говорит, что дружит с семьей волонтера и иногда посещает его жену и детей.

Леся Никитюк и Притула (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Николай Тищенко

Несколько лет назад Леся Никитюк была замечена на закрытой вечеринке, после которой в интернете появились неоднозначные фотографии с ресторатором Николаем Тищенко. Камеры зафиксировали, как депутат поднимал Лесю на руки, кружил и обнимал ее.

Также было опубликовано фото, где Никитюк целует его в щеку. Несмотря на интерес поклонников, телеведущая не дала никаких комментариев по поводу этих снимков и больше не появлялась с ресторатором на публике.

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Богдан Буше

Сергея Притула на шоу "Хто зверху?" заменил актер и блогер Богдан Буше. Перед выходом первого выпуска с ним телеведущий Слава Демин показал в своих соцсетях достаточно пикантное фото, оставившее много вопросов у зрителей и поклонников звезд.

На ней Никитюк чуть не поцеловала нового коллегу по работе Буше, ведь казалось, что вот-вот она прикоснется к губам мужчины.

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Впоследствии, уже в своем блоге, на вопрос поклонницы, что их связывает, знаменитость откровенно ответила, что только съемки.

Леся Никитюк и Богдан Буше (фото: Новый канал)

Серьезные отношения Леси Никитюк

Леся Никитюк была обручена и собиралась выйти замуж за киевского бизнесмена, чье имя она не раскрывала. Еще пять лет назад телеведущая делилась, как она счастлива и влюблена.

О своем избраннике Леся говорила немного, лишь вспомнив, что он жил по соседству в элитном жилом комплексе в Киеве. Однако свадьба не состоялась - пара распалась.

По словам знаменитости, причиной разрыва стали ее непростой характер, плотный рабочий график и популярность, с чем ее бывший жених не справился.