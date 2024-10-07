Чоловіки Лесі Нікітюк. За кого сватали зірку і з ким вона реально крутила роман

Сергій Притула

Леся Нікітюк і Сергій Притула багато років працювали разом на проєкті "Хто зверху?" на Новому каналі, і їхні глядачі часто підозрювали, що між ними можуть бути не лише професійні стосунки.

Однак Леся неодноразово стверджувала, що між нею та Притулою ніколи не було романтики. Вона називає його другом і наставником, а не любовним партнером. Ба більше, зірка каже, що товаришує із сім'єю волонтера й іноді відвідує його дружину та дітей.

Леся Нікітюк і Притула (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Микола Тищенко

Кілька років тому Леся Нікітюк була помічена на закритій вечірці, після якої в інтернеті з'явилися неоднозначні фотографії з ресторатором Миколою Тищенком. Камери зафіксували, як депутат піднімав Лесю на руки, кружляв і обіймав її.

Також було опубліковано фото, де Нікітюк цілує його в щоку. Незважаючи на інтерес з боку шанувальників, телеведуча не дала жодних коментарів з приводу цих знімків і більше не з'являлася з ресторатором на публіці.

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Богдан Буше

Сергія Притулу на шоу "Хто зверху?" замінив актор та блогер Богдан Буше. Перед виходом першого випуску з ним телеведучий Слава Дьомін показав у своїх соцмережах досить пікантну світлину, яка залишила багато питань у глядачів та прихильників зірок.

На ній Нікітюк ледь не поцілувала нового колегу по роботі Буше, адже здавалося, що ось-ось вона доторкнеться до губ чоловіка.

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Згодом, вже у своєму блозі, на запитання шанувальниці, що їх пов’язує, знаменитість відверто відповіла, що лише зйомки.

Леся Нікітюк і Богдан Буше (фото: Новій канал)

Серйозні стосунки Лесі Нікітюк

Леся Нікітюк була заручена і збиралася вийти заміж за київського бізнесмена, чиє ім'я вона не розкривала. Ще п'ять років тому телеведуча ділилася, як вона щаслива і закохана.

Про свого обранця Леся говорила небагато, лише згадавши, що він жив по сусідству в елітному житловому комплексі в Києві. Однак весілля не відбулося - пара розпалася.

За словами знаменитості, причиною розриву стали її непростий характер, щільний робочий графік і популярність, з чим її колишній наречений не зміг впоратися.