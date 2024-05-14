Леся Никитюк в стильном образе заcветила красоту длинных ног

Леся Никитюк - известная украинская телеведущая, которая часто демонстрирует невероятно красивые образы и очаровывает своими стильными лугами.

Детальнее об одном из них, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -пост Леси.

Леся Никитюк в стильном образе зажгла красоту длинных ног

Леся очень красивая и молодая женщина, способная ошеломить своим внешним видом всех вокруг, и не только своим талантом, но и красотой и стилем.

Никитюк является одной из ведущих ведущих Украины, ведь именно она ведет несколько шоу и становится все более и более популярной среди зрителей, а ее аудиторию расширяется.

Именно поэтому за жизнью Леси стало следить гораздо больше людей, это и женская аудитория в том числе, а женщинам интересно смотреть, как одевается Леся, какой стиль она имеет и как она выглядит в разных жизненных ситуациях.

Так, например, на днях Никитюк уехала в Одессу и показала яркие фотографии своей прогулки, ведь она показалась у Леси очень красивой.

Леся Никитюк в Одессе (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Дело в том, что она вышла на прогулку в черном мини-платье, полностью открывающем длинные и красивые ноги телеведущей. А Леся еще и надела каблуки, которые делают образ более эффектным и интересным.

Конечно, поклонники не оставили любимую телеведущую без комплиментов:

"Что вы видите перед собой? Это сокровище, а не ноги"

"Боооже, какие ногииии"

"Это ноги Украины"

"Роскошные ноги"

"Ох эти ноги, Лесяяя…"

"Одесса однозначно к лицу"

"Кажется, что эти ноги бесконечны!"

"Красавица"

"Боже, эти ноги".

Леся Никитюк в Одессе в стильном наряде (фото: instagram.com/lesia_nikituk)