Муж Екатерины Кухар намекнул на их развод и попал в громкий скандал из-за русской культуры

Подробности

Недавно балерина Кристина Шишпор, которая является коллегой Стоянова, выразила недовольство тем, что некоторые артисты, представляясь сотрудниками Национальной оперы Украины, выступают под музыку русских классических композиторов.

Кристина Шишпор (фото: instagram.com/shyshpor_official)

Следует отметить, что сам театр отказался от исполнения российских произведений с началом полномасштабной войны.

Шишпор не стала раскрывать имена этих артистов, но обвинила их в том, что они являются пропагандистами культуры страны-оккупанта.

Позже стало известно, что балерина имела в виду мужа Екатерины Кухар.

Так, компания Стоянова Grand Kyiv Ballet анонсировала в Германии спектакль "Лебединое озеро", музыку к которому написал россиянин Петр Чайковский.

Grand Kyiv Ballet анонсировали спектакль "Лебединое озеро" (фото: instagram.com/shyshpor_official)

Впоследствии Александр отреагировал на упреки относительно продвижения культуры страны-агрессора, отметив, что не видит в этом ничего негативного.

Он также обратился к Екатерине, которая не поддержала его, называя ее не своей женой, а "матерью своих детей".

"У меня с матерью моих детей Екатериной Кухар есть большая и тяжелая дискуссия относительно того, могут ли украинские артисты исполнять "Лебединое озеро". В поддержку своей позиции я использую слова народной артистки Украины, балерины Натальи", - сказал мужчина.

Александр Стоянов (фото: instagram.com/stoianov_oleksandr)

"Цитата: "Существует огромная разница между происхождением балета и его постановкой. Неправильно называть русскими балеты, на которые у каждого театра в мире уже десятки лет есть по две-три собственные редакции. В нашем театре мы имеем две версии "Лебединого озера" - Ковтуна и Шекеры", - добавил он.

Это, говорит Стоянов, "украинские балетмейстеры, которые отдали годы своей жизни, чтобы прославить именно нашу культуру".

Напомним, слухи о разводе звездной балетной пары стали распространяться с октября прошлого года.

Екатерина сделала неоднозначый пост в Instagram, где намекнула на проблемы в отношениях с мужем.