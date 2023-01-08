Самые правдивые приметы о деньгах и бедности: как поступать нельзя
Деньги любят тех, кто их уважает и относится к ним бережно. С древних времен к ним относились бережно и не бросали их где попало. Их было мало и воров не особенно боялись, а вот нарушить энергетику - страх был у многих.
В старину для денег шили вышитые камнями кошельки и мешочки, а бедные - аккуратно заворачивали деньги в ткань и хранили поближе к сердцу.
Какие действия с деньгами приведут к бедности - читайте в материале ниже.
Где нельзя хранить деньги
Все ваши финансы должны храниться в порядке. Купюры и мелкие деньги нельзя носить без кошелька - иначе не ждите богатства. Бедность преследует тех, кто на бегу засовывает смятые купюры в кармане.
По приметам, хранить деньги в карманах - путь к банкротству.
Деньги должны лежать в кошельке или шкатулке в определенной последовательности - от мелких к крупным.
Как передавать деньги
Во время покупок нужно передавать купюры в сложенном виде, желательно пополам. Еще стоит класть купюры на стол или прилавок, а не отдавать лично из рук в руки.
Вечером в долг давать нельзя. Особенно в понедельник - всю неделю деньги будут уходить из рук.
Отдавать долги нужно более мелкими купюрами, чем вы их взяли.
Еще важные приметы о деньгах
Нельзя считать деньги после захода солнца - они начнут исчезать вместе с солнечным светом.
При въезде в новый дом или квартиру, нужно рассыпать по углам серебряные монеты - чтобы был достаток.
В день зарплаты не тратьте сразу все заработанное - дайте им первую ночь провести дома.
Держите в вазе три красные гвоздики - они приносят деньги в дом.
Старайтесь деньги во что-нибудь вкладывать - они должны работать на вас, постоянно двигаться, проводить круговорот.
Всегда радуйтесь приходу денег, любому, даже небольшому - деньги идут туда, где им рады.
Не бойтесь тратить средства - страхи ухудшают ваше финансовое положение. Балуйте себя покупками регулярно.
Если вы уронили кошелек и рассыпали деньги, то собирать их с пола нужно правой рукой, а на полу оставить хотя бы одну монетку.
Не оставляйте сдачу на кассе - иначе вас ждут финансовые потери.
Избавляйтесь от рваных, мятых и грязных банкнот - они несут негативную энергию, которая будет отпугивать новые купюры.
Выбрасывайте чеки из кошелька - они притягивают новые траты.
Кстати, ранее мы писали о том, как правильно избавляться от старого кошелька.
А также мы рассказывали о том, посуда бьется к счастью или нет.