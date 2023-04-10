ua ru
Пн, 10 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В какие дни нужно подметать в доме, чтобы избавиться от безденежья и привлечь достаток

Новина українською →
Понедельник 10 апреля 2023 20:31
В какие дни нужно подметать в доме, чтобы избавиться от безденежья и привлечь достаток Важные приметы о подметании в доме (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Множество старых примет о деньгах связаны с уборкой в доме. От того, в какую сторону сметать мусор, зависит благополучие в доме и потому бабушки нам постоянно говорили "не мети на себя, а то денег не будет".

Когда и как нужно подметать в доме, чтобы привлечь удачу и благополучие - читайте ниже.

Когда нужно подметать

Оказывается, имеет значение даже день недели, когда лучше всего подметать. Это:

  • вторник
  • среда
  • четверг
  • суббота

Категорически нельзя убирать в воскресенье. Согласно приметам, такая привычка может привлекать неприятности и беды в дом.

Как подметать, чтобы привлечь удачу

Согласно народным приметам, для привлечения денег, нужно подметать в доме от центра комнат к выходу. Это символизирует выбрасывание мусора из дома и освобождение места для новых вещей. А значит - для достатка и удачи.

Для подметания в доме нужно использовать хороший и новый веник. Если веник уже износился и плохо выполняет свою функцию - его нужно заменить.

Также не стоит подметать веником, из которого вываливаются прутья, и края перестали быть ровными. Такие веники отпугивают денежную энергию.

Что нельзя делать во время подметания дома

Нельзя подметать в доме после захода солнца или ночью - это может привести к потере денег и к неприятностям.

Нельзя выбрасывать мусор и отходы в мусорный бак в день уборки, так как это может "украсть" весь заработок, привлеченный в дом.

Кстати, ранее мы писали о том, какие обычаи нужно соблюдать, чтобы привлечь денежную удачу.

А еще рассказывали о том, как определить купюру-талисман, которая будет привлекать деньги.

Читайте РБК-Украина в Google News
прикмети езотеріка магия