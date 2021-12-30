Кава за старовинним рецептом берегині української кухні: додайте особливий інгредієнт

Дарія Цвєк - найвідоміша українська авторка кулінарних книг - свого часу поділилася рецептом міцної і запашної кави, яку вона назвала "Кава, як у мами". Цікаво, що до бадьорливого напою кулінарка рекомендує додати особливий інгредієнт - коньяк. Вочевидь, мама у неї була, як то кажуть, "мировою".

Рецепт напою можна віднайти в книзі "На добрий вечір", виданій 1993 року.

Інгредієнти для напою:

1 ч. л. меленої чорної кави,

1 ч. л. цукру,

1 склянка кип'ятку

1 ч. л. коньяку

цитрина (лимон)

Приготування кави

До сухої посудини всипте мелену чорну каву, вимішайте з цукром і на дуже легкому вогні підігрійте, помішуючи.

Тоді влийте кип'яток, помішайте і запарте каву, не доводячи до кипіння. Як тільки вкриється піною, зніміть з вогню.

Коли кава осяде, поставте ще на хвилинку на вогонь, а потім розлийте до маленьких чашечок, додаючи по ложечці коньяку.

Окремо на тарілці подайте помитий і нарізаний на тонкі кружальця лимон, посипаний цукром.

Скріншот кулінарної книги

Зазначимо, що від такого напою краще утриматися людям, що мають проблеми з серцем і судинами.

Дарію Цвєк називають берегинею української кухні

Дарія Яківна Цвєк (1909-2004) - авторка низки популярних книг з рецептами, серед яких "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".

Її книги ставали бестселерами - всього було продано понад 5 млн примірників, вони здобували престижні нагороди премії "Книга року".