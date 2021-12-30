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Кава за старовинним рецептом берегині української кухні: додайте особливий інгредієнт

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Четвер 30 грудня 2021 07:00
Кава за старовинним рецептом берегині української кухні: додайте особливий інгредієнт Фото: Готуємо каву за старовинним рецептом (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Дарія Цвєк - найвідоміша українська авторка кулінарних книг - свого часу поділилася рецептом міцної і запашної кави, яку вона назвала "Кава, як у мами". Цікаво, що до бадьорливого напою кулінарка рекомендує додати особливий інгредієнт - коньяк. Вочевидь, мама у неї була, як то кажуть, "мировою".

Рецепт напою можна віднайти в книзі "На добрий вечір", виданій 1993 року.

Інгредієнти для напою:

  • 1 ч. л. меленої чорної кави,
  • 1 ч. л. цукру,
  • 1 склянка кип'ятку
  • 1 ч. л. коньяку
  • цитрина (лимон)

Приготування кави

До сухої посудини всипте мелену чорну каву, вимішайте з цукром і на дуже легкому вогні підігрійте, помішуючи.

Тоді влийте кип'яток, помішайте і запарте каву, не доводячи до кипіння. Як тільки вкриється піною, зніміть з вогню.

Коли кава осяде, поставте ще на хвилинку на вогонь, а потім розлийте до маленьких чашечок, додаючи по ложечці коньяку.

Окремо на тарілці подайте помитий і нарізаний на тонкі кружальця лимон, посипаний цукром.

Кава за старовинним рецептом берегині української кухні: додайте особливий інгредієнт

Скріншот кулінарної книги

Зазначимо, що від такого напою краще утриматися людям, що мають проблеми з серцем і судинами.

Дарію Цвєк називають берегинею української кухні

Дарія Яківна Цвєк (1909-2004) - авторка низки популярних книг з рецептами, серед яких "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".

Її книги ставали бестселерами - всього було продано понад 5 млн примірників, вони здобували престижні нагороди премії "Книга року".

Раніше ми писали також, як приготувати новорічний торт від берегині української кухні.

Також з'явився рецепт домашнього морозива, яке можна дуже просто зробити.

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