Цей овоч, який ми їмо майже кожен день, не потрібно чистити від шкірки

Деякі овочі не слід чистити від шкірки, так як саме в ній міститься найкорисніше і необхідне нашому організму.

Про це розповіла доктор Люсія Гарсіа з США, пише ресурс Quora .

У першу чергу йдеться про моркву, яку ми додаємо в супи, м'ясні, рибні страви, салати, закуски.

Доктор Гарсіа впевнена, що моркву найкраще їсти зі шкіркою. Оскільки найціннішою поживною речовиною моркви є бета-каротин, велика частина якого збирається під шкіркою.

Так, експерти Японської асоціації харчових досліджень відзначили, що бета-каротин в основному знаходиться під тонкою шкіркою моркви. Отже, вживання моркви без шкірки рівносильно відмові від більшої частини каротину.

Тому моркву досить ретельно помити, а чистити її не обов'язково.

Навіщо нам потрібен каротин?

Після того як бета-каротин потрапляє в організм, він може перетворюватися на вітамін А, який дуже допомагає в захисті і поліпшенні зору, запобіганні різних захворювань очей.

У той же час каротин має сильну антиоксидантну дію, що може ефективно підвищити імунітет і опірність організму.

Бета-каротин - жиророзчинний пігмент. Якщо ви їсте сиру моркву, швидкість всмоктування каротину дуже низька. А приготування моркви з жиром може збільшити ступінь абсорбції каротину на 600-700%.

Ваш зір буде надійно захищено

Лікар наводить, як доказ статтю Гарвардського інституту глобальної охорони здоров'я. У ній пояснюється, що морква - один з декількох овочів, які корисні для очей і можуть бути частиною дієти для підтримки здорового зору.

Багато досліджень показали, що у людей, які регулярно споживають бета-каротин, частота втрати зору знижується на 40%.

Потрапляючи в організм, бета-каротин відкладається в жирі і печінці. Коли організму це потрібно, він перетворюється на вітамін А.

Де ще є бета-каротин

Зазвичай овочі та фрукти, що містять цей мікроелемент, мають помаранчевий, жовтий і червоний колір.

Це соя, солодкий перець, помідори, хурма гарбуз, манго, диня, папайя, абрикоси та інші.