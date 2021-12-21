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Цей овоч, який ми їмо майже кожен день, не потрібно чистити від шкірки

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Вівторок 21 грудня 2021 09:47
Цей овоч, який ми їмо майже кожен день, не потрібно чистити від шкірки Фото: який овоч не потрібно чистити від шкірки (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Деякі овочі не слід чистити від шкірки, так як саме в ній міститься найкорисніше і необхідне нашому організму.

Про це розповіла доктор Люсія Гарсіа з США, пише ресурс Quora.

У першу чергу йдеться про моркву, яку ми додаємо в супи, м'ясні, рибні страви, салати, закуски.

Доктор Гарсіа впевнена, що моркву найкраще їсти зі шкіркою. Оскільки найціннішою поживною речовиною моркви є бета-каротин, велика частина якого збирається під шкіркою.

Так, експерти Японської асоціації харчових досліджень відзначили, що бета-каротин в основному знаходиться під тонкою шкіркою моркви. Отже, вживання моркви без шкірки рівносильно відмові від більшої частини каротину.

Тому моркву досить ретельно помити, а чистити її не обов'язково.

Навіщо нам потрібен каротин?

Після того як бета-каротин потрапляє в організм, він може перетворюватися на вітамін А, який дуже допомагає в захисті і поліпшенні зору, запобіганні різних захворювань очей.

У той же час каротин має сильну антиоксидантну дію, що може ефективно підвищити імунітет і опірність організму.

Бета-каротин - жиророзчинний пігмент. Якщо ви їсте сиру моркву, швидкість всмоктування каротину дуже низька. А приготування моркви з жиром може збільшити ступінь абсорбції каротину на 600-700%.

Ваш зір буде надійно захищено

Лікар наводить, як доказ статтю Гарвардського інституту глобальної охорони здоров'я. У ній пояснюється, що морква - один з декількох овочів, які корисні для очей і можуть бути частиною дієти для підтримки здорового зору.

Багато досліджень показали, що у людей, які регулярно споживають бета-каротин, частота втрати зору знижується на 40%.

Потрапляючи в організм, бета-каротин відкладається в жирі і печінці. Коли організму це потрібно, він перетворюється на вітамін А.

Де ще є бета-каротин

Зазвичай овочі та фрукти, що містять цей мікроелемент, мають помаранчевий, жовтий і червоний колір.

Це соя, солодкий перець, помідори, хурма гарбуз, манго, диня, папайя, абрикоси та інші.

Раніше лікар також назвала копійчаний овоч, який слід їсти щодня, адже він уповільнює старіння організму.

Також доктор розповіла про фрукт, який може знижувати тиск без застосування таблеток.

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